【GU × rokh 】で大当たり見つけた！ 大人に似合う♡「主役級トップス」

秋冬コーデで活躍するニットアイテム。今回編集部が注目したのは、1枚で主役級の存在感を放つ【GU（ジーユー）】×【rokh（ロク）】の新作ニットトップスです。トレンドのペプラムシルエットと季節感のあるノルディック柄で、旬の着こなしを楽しめそう。大人にも似合うデザインなので、ぜひワードローブに迎えて。

メリハリのあるシルエットが女性らしいペプラムトップス

【GU】「ペプラムニットプルオーバー by rokh」\2,990（税込）

ノルディック柄が華やかで、1枚でコーデの主役になるニットトップス。ウエストを絞るとペプラムシルエットになり、女性らしい雰囲気を漂わせます。絞らずにシンプルに着こなすのもありかも。公式サイトによると「程よい厚みの素材でロングシーズンで着用可能」とのことで、春先まで着られそう。

シンプルなワンツーでもサマになる柄デザイン

カジュアルなジーンズコーデも、ペプラムシルエットのニットトップスを投入すれば女性らしい雰囲気に。ノルディック柄がアクセントになり、シンプルなワンツーでもサマになります。ウエストの切り替え位置がやや高めなので、さり気なくスタイルアップも狙えそう。足元はショートブーツで上品に仕上げるのも、大人っぽく見せるポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M