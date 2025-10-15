EVを「走るリビング」に？ シャープが自動車産業本格参入へコンセプトカー「LDK＋」公道走行モデルをJMS出展へ

「3LDKが4LDKに、4LDKが5LDKに」なるような居住体験を！

シャープ（堺市）が、2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー）」（以下：JMS2025）に出展します。



目玉は、EVを「走るリビング」にするという「LDK＋（プラス）」の公道走行可能モデルです。

CEATEC 2025でシャープは「LDK＋」というEVコンセプトモデルを紹介した

家電製品や太陽光発電システムなどを手がけてきたシャープが、EV市場へ本格参入する第一歩となります。

【画像】これがJMS 2025でお披露目されるシャープのEV！ 画像で詳しく見る！（13枚）

「LDK＋」は2024年9月に行われた「SHARP Tech-Day’24」にて発表。車内を「リビングルームの拡張空間」として捉え、「ユーザーの自宅の3LDKが4LDKに、4LDKが5LDKになるようなシームレスな居住体験を提供する」とのことです。

ソファ仕様の座席は回転させることができ、後部に設置された大型スクリーンで映画やゲームを楽しめるほか、スクリーン前のローテーブルはソファまで自動で移動。リモートワークなどでの活用を想定しているそうです。

停車中の「90％の時間」に着目した新コンセプト

シャープは2025年10月14日から17日まで幕張メッセ（千葉市）で開催されている「CEATEC 2025」に出展し、14日には同社ブースでプレゼンテーションを実施。

「LDK＋」のプロジェクトチームのチーフ大津輝章氏が、コンセプトカーについて紹介しました。

大津氏によると、シャープがEV市場への参入を決めた背景には、自動車の市場と顧客のニーズの多様化があるといいます。大津氏は「既存の自動車メーカーが着手していない新たな領域に、シャープの技術で新しい価値を提供できる」と話し、着眼したのが、クルマが「止まっている時間」とのこと。

クルマを保有していても、実際に運転している時間は全体の10％以下に過ぎないそうで、同社はこの残り90％以上の「止まっている時間」に焦点を当て、車両をただの移動手段ではなく、プライベート空間へと進化させることを目指しているとのことです。

CEATECのブースで展示されている「LDK＋」は、公道走行不可のモックアップですが、JMS2025で公開されるモデルは「公道を走る設定」で作られているそうです。

公道走行可能なプラットフォームを採用する理由として大津氏は「クルマで一番大切なのは安全」である点を挙げ、「すでに他国の公道を走っているクルマのプラットフォーム」を用いることで、走行中の安全はもとより、停車中の利用においても高い安全性を担保する考えを示しました。

新たなモデルをJMS2025で披露することで「シャープはこんなクルマを作るんだ」という具体的なイメージをユーザーに提供するとしています。