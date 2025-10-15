こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、10月17日（金）9時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする｢お買い物マラソン｣が開催中です。

本日2025年10月15日は、Ankerのモバイルプロジェクターがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

外でも部屋でも即シアター。Google TVを搭載したAnkerのモバイルプロジェクターがクーポン利用で10,000円オフ！

映画もアニメもライブ映像も、もうテレビだけじゃ物足りない。Anker（アンカー）のモバイルプロジェクター「Nebula Capsule 3」なら、500ml缶ほどのサイズで最大120インチの大画面を実現。映像も音も本格派の“ポータブル映画館”がクーポン利用で10,000円オフとお得に購入できるチャンスです。

Image: 楽天市場

本商品は、直径約7.8cm、高さ約16cm、重さ約850gというコンパクトサイズながら、最大120インチまで投影できるモバイルプロジェクター。リビングの壁や天井、キャンプ先のテントにも設置できる手軽さが魅力です。

映像は、200ANSIルーメンの明るさとフルHD高解像度で細部までクリア。質感までリアルに伝わるので、映画やゲームの臨場感を存分に楽しめます。

Google TV搭載で、エンタメがすぐそばに

Image: 楽天市場

OSにはGoogle TVを採用。Netflix、YouTube、Amazon Prime Videoなど1万以上のアプリが利用でき、スマートフォン不要でストリーミング視聴が楽しめます。

また、音響面でも抜かりなし。8W出力のスピーカーにDolby Digital Plus対応で、サイズからは想像できない迫力のサウンドを再現。ポータブルスピーカーとしても使用できるのも嬉しいポイントです。

最大2.5時間のバッテリー駆動が可能で、アウトドアや旅行先でも大活躍する、まさに「どこでも映画館」を叶えてくれるアイテム。これだけの機能を500ml缶サイズに収めた「Nebula Capsule 3」は、ガジェット好きならチェックしておきたい“次世代シアター”です。

Image/Source:楽天市場