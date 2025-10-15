Ãæ¹ñ¤ÎÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤¬ÎÌ»ºÃÊ³¬¤Ø¡¢ºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë6000ÂæÄ¶¤¬ÅêÆþ
¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ£»¨¤ÊÆ»Ï©¾õ¶·¤ÇÀµ³Î¤Ë¾ã³²Êª¤òÈò¤±¡¢µÙ·Æ¤âÉÔÍ×¤Ç24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÎÇÛÁ÷¤¬²ÄÇ½¡½¡½¡£¾®·¿¤Çµ¡Æ°ÎÏ¤Î¹â¤¤Ìµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢ÂðÇÛ¡¦ÊªÎ®¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÌ±ÆüÊó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
2024Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë6000Âæ¤òÄ¶¤¨¤ëÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤¬ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ËÆþ¤ê¡¢100¤òÄ¶¤¨¤ëºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤¿ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÇÎß·×1²¯·ï°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤òÇÛÃ£¤·¤¿¡£¸ÐÆî¾Ê³ÙÍÛ»Ô¤Î±¤Ã£±À·Ì±Ä¶È½ê¤Ç¤Ï6Âæ¤ÎÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤¬¼þÊÕ50°Ê¾å¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê1Ëü·ï°Ê¾å¤òÇÛÁ÷¡£¹¾ÁÉ¾ÊÌµ¼â»Ô¤Ç¤ÏÍÛ»³¿åÌªÅí¤Î¼ý³Ï´ü¤ËÂðÇÛÂç¼ê¤Î½çË¤ÎÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö20ÂæÍ¾¤ê¤¬²Ì¼ù±à¤ÎÃæ¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌµþ»Ô½çµÁ¶è¤Ç¤ÏEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈþÃÄ¤¬ÇÛÃ£°÷¤ÈÌµ¿Í¼Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÇÛÁ÷¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢°Âµ«¾Ê¹çÈî»Ô¤Ç¤ÏÊªÎ®²ñ¼Ò¤ÎºÚÄ»¤ÎÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤¬Å¹ÊÞ¤Ø¤Î¼«Æ°Êä½¼¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê±þÍÑ¥·¡¼¥ó¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢»º¶È¹½Â¤¤Ë¤âÂ¿ÊýÌÌ¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¤Ã£±À·Ì±Ä¶È½ê¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¦Õâý¡Ê¥ä¥ª¡¦¥ì¥¤¡Ë»á¤Ï¡Ö¿Í¼ê¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷¤ËÈæ¤Ù¡¢Ìµ¿Í¼Ö¤ò»È¤¨¤Ð±¿±Ä¥³¥¹¥È¤òÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£ÈþÃÄÌµ¿Í¼Ö»ö¶ÈÉô¤Î±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÍûÃ£¡Ê¥ê¡¼¡¦¥À¡¼¡Ë»á¤â¡ÖÌµ¿Í¼Ö¤ÈÇÛÃ£°÷¤Î¶¨Æ¯¤ÇÇÛÁ÷Â®ÅÙ¤È¸úÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÇÛÃ£°÷1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î·î´ÖÊ¿¶ÑÇÛÃ£·ï¿ô¤¬ºòÇ¯¤è¤ê1³äÁý¤¨¡¢¼ýÆþ¤â¿ôÉ´¸µÁý²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£½çËÂ®±¿¤ÎÎ¦±¿±¿ÎÏ·×²èÀÕÇ¤¼Ô¡¦ò²ÈôæÆ¡Ê¥¦¥§¥¤¡¦¥Õ¥§¥¤¥·¥¢¥ó¡Ë»á¤Ï¡ÖÌµ¿Í¼Ö¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÇÛÃ£°÷¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ê¡¢½¾¶È°÷¤È´ë¶È¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹ñ²ÈÍ¹À¯¶É¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂðÇÛ¡¦ÊªÎ®¶È¤ÏÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤¬ºÇ¤âµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿±þÍÑÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ìµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤ÎÂçÎÌÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¶¡µë¤È¼ûÍ×¤Î¶¨Ä´¤¬¤¢¤ë¡£¶¡µëÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¿·ÀÐ´ï¡ÊNeolix¡ËÀ½¤ÎÌµ¿Í¼Ö¤¬ºòÇ¯½é¤á¤ÆÇ¯´ÖÇ¼¼ÖÂæ¿ô1000Âæ¤òÆÍÇË¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÃ±·î¤Ç1000ÂæÄ¶¤ò½Ð²Ù¡£¼ûÍ×Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄÌ¡ÊZTO¡Ë¤ÎÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö2000ÂæÍ¾¤ê¤¬Á´¹ñ200ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇËèÆü20Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ»½Ñ¤È±¿ÍÑ¸½¾ì¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¿Ê¤ß¡¢¥³¥¹¥È¤âÄã²¼¤·¤¿¡£¿·ÀÐ´ï¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¦Í¾²¸¸»¡Ê¥æ¡¼¡¦¥¨¥ó¥æ¥¨¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¡Ö5Ç¯Á°¤Ï1ÂæÅö¤¿¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥³¥¹¥È¤¬30Ëü¡Á50Ëü¸µ¡ÊÌó630Ëü¡Á1100Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï10Ëü¸µ¡ÊÌó210Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢³¤³°À½Æ±ÅùÉÊ¤Î10Ê¬¤Î1¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Á´¹ñ100ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤Î¸øÆ»Áö¹Ô¤¬Ç§²Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌµþ¤È¿¼¥»¥ó¤Ç¤ÏL4¥ì¥Ù¥ë¤Î¼«Æ°±¿Å¾¾®·¿²ßÊª¼Ö¤Ë¥Æ¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Ìµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤ÎÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬¤µ¤é¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢·ÁÂÖ¤¬Â¿ºÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ¸úÎ¨¤â°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢À¯ºöÂÎ·Ï¤ÎÀ°È÷¤äµ»½Ñ¹âÅÙ²½¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ²ÈÍ¹À¯¶ÉÀ¯ºöË¡µ¬»Ê¤Î¸µÉû»ÊÄ¹¡¦靳Ê¼¡Ê¥¸¥ó¡¦¥Ó¥ó¡Ë»á¤Ï¡¢¡ÖÌµ¿Íµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ÏÂðÇÛ¡¦ÊªÎ®¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/ES¡Ë