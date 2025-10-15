Àî±ÉÍûÆà¡¡Àß³ÚÅý¤Î¡ÖAKB¤Ã¤Æ¤µ¡Ä¡×¡È¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡É¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¾×·â¹ðÇò¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¡¡¸µAKB48¤Î½÷Í¥¡¦Àî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÀß³ÚÅý¡Ê52¡Ë¤«¤é¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¾×·â¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¤¿Àî±É¡£Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¹±Îã´ë²è¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¤Ç¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±´ë²è¤Ø¤Î¼«¿®¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö°ì±þAKB¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀß³Ú¤Ï¡ÖAKB¤Ã¤Æ¤µ¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤ó¤Î?¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¼ÁÌä¡É¤ËÀî±É¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¤Ë¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤?¡×¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤è?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å°Ì7Ì¾¤¯¤é¤¤¤·¤«¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö»ä¡Ä¥Þ¥¤¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¡Ä»ä¥À¥ß¡¼¥Þ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈAKB48»þÂå¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£