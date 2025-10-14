Image: VILTROX

瞳AFが効くから、自撮りVlog用レンズとしてもどーぞー。

サードパーティ製おもしろレンズの時間がやってまいりました。さあ、本日ご紹介するのはVILTROXの「AF 9mm F2.8 Air」。ソニーEマウントのAPS-C用レンズです。ところでAirってなんだ。

※軽くて小さいレンズだから、という神の声が降りてきました。

Image: VILTROX

うむ。たしかにちっちゃカワイイ。ZV-E10シリーズにつけても似合いそうなサイズです。

Image: VILTROX

フルサイズ換算13.5mmで、明るさはF2.8。そして0.13mまでぐいっと寄れます。APS-Cのセンサーを使うということもあって、ご覧のように前も後ろもボケが出る。アクションカム的な使い方をするならパンフォーカスのほうがいいけど、この広大なフォーカスエリアで1枚の写真を作り込むのも楽しいはず。

Image: VILTROX

むかし流行った、鼻デカわんこ写真とかね！

ところで描写がマトモです。定価3万3030円、記事執筆時点ではセール中で2万6424円で買えるオートフォーカスレンズなのにキレがある。高速なSTMモーターを積んでいるというし、貴重な工学素材をふんだんに使うなどレンズの構成もかなりリッチ。お買い得すぎる。

Image: VILTROX

また以前までのサードパーティのAFレンズは、AFが右往左往することがあったんだけど、コイツは瞳AFがばっちり効くとのこと。レンズの制御まわりも進化しているんですね！

Source: VILTROX