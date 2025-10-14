バリオが３日ぶり急反落、２６年２月期は一転営業減益の見通し
バリオセキュア<4494.T>は３日ぶりに急反落している。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の単独決算の発表にあわせて、２６年２月期の単独業績予想を下方修正した。売上高予想をこれまでの２９億７２００万円から２８億１０００万円（前期比５．４％増）、営業利益予想を５億９０００万円から４億５５００万円（同７．５％減）に引き下げた。営業利益予想が増益予想から一転して減益予想となっており、失望売りが出ている。
８月中間期までの実績と足元の状況を踏まえ当初販売計画を精査した結果、売上高が前回公表値を下回る見通しになった。更なる成長戦略に沿った投資については継続する。
８月中間期の売上高は１４億１９００万円（前年同期比４．８％増）、営業利益が３億１３００万円（同１４．７％増）になった。原材料やエネルギー価格の高騰によるコスト増加へ対処するための価格改定などが業績に貢献した。
出所：MINKABU PRESS
８月中間期までの実績と足元の状況を踏まえ当初販売計画を精査した結果、売上高が前回公表値を下回る見通しになった。更なる成長戦略に沿った投資については継続する。
８月中間期の売上高は１４億１９００万円（前年同期比４．８％増）、営業利益が３億１３００万円（同１４．７％増）になった。原材料やエネルギー価格の高騰によるコスト増加へ対処するための価格改定などが業績に貢献した。
出所：MINKABU PRESS