Photo: ヤタガイ

会議の録音、取材のメモ、思いついたアイデアのひとこと。

最近流行りのAIボイスレコーダーは聞き取った情報をまとめてくれるので便利ですが、大事な情報は音声だけでは完結しないすよね。そんな様々なソースからの情報をまとめてくれる新しいAIボイスレコーダーが 「Plaud Note Pro」（10月14日発売／30,800円）。

Photo: ヤタガイ

名刺より小さくて、厚さわずか2.99mm・重さ30g。

今回のProモデルはさらに音声機能が強化。AIが人の声を判別して最大5m先までしっかり拾ってくれるです。対面／電話を自動で切り替えてくれる「スマートデュアルモード」付きで、どんなシーンでも切り替え忘れることなく録れるのが安心。

音を“聴く”だけじゃなく、“見る”ように整理

今回すごいのは、次世代インテリジェンス基盤「Plaud Intelligence」が進化し、専用アプリ「Plaud App 3.0」がマルチモーダル（音声＋画像＋テキスト）に対応したこと。

Photo: ヤタガイ

録音しながらスライドの写真を貼ったり、ひらめいたメモを打ち込んだり。

録音中にハイライトボタンを押せば、直前30秒の音声をAIが自動でハイライトに入れてくれます。「あとで大事なとこだけ聴き返したい」って願い、ついに叶った感あります。

AI要約は単なる文字起こしじゃなくて、“どんな場面で、誰が何を言ってたか”まで文脈ごとに整理。様々な視点によって、要約を複数個用意してくれるんです。

また、Ask Plaud機能で質問すれば、ソース付きで答えてくれるのも便利。「あそこなんて言ったっけな…」なんて時は記憶のインデックスからサクッと引っ張ってくることができちゃうんです。

聴いて、見て、感じて残す。音の向こう側まで記録できる未来すぎるメモツール。欲しい…。