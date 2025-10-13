¡Ô¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÎø¿Í¤Ë¤â°ÛÊÑ¡ÕÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡ÍâÆü¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¥¹¥È¥Ã¥×¡Ä¾×·âÍ¿¤¨¤¿¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¤Î¡ÖÁ°Ãû¤Î¿ô¡¹¡×
»°Ï¢µÙ½éÆü¤Î10·î11ÆüÄ«¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¾×·âÅª¤ÊÊó¤»¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬¡¢½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬ÄÌ¾Î¡È¥Þ¥È¥ê¡É¤³¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤À¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥È¥ê¤ÏËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÊÆÁÒ¤ÎÁÜºº¤ò¿åÌÌ²¼¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î20Æü¤Ë¥Þ¥È¥ê¤¬ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆÁÒ¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤ËÊÖÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Æ92Ç¯¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ç99Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÊÆÁÒ¡£¡Ç01Ç¯¤Î¡Ø¥é¥Ö¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤ËÃå¼Â¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ç04Ç¯¤Î¡Ø¾¾ËÜÀ¶Ä¥¡¡¹õ³×¤Î¼êÄ¡¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤Î°½÷Ìò¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡Ç12Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¸®ÊÂ¤ß¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ç12Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØCHIKAGO¡Ù¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ç20Ç¯3·î¤Ë30Ç¯¼å½êÂ°¤·¤¿¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂà½ê¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¤·¡¢¡Ç26Ç¯2·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ÊÂåÉ½ºî¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù¤Î·à¾ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤ÎÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¤Ê¤É¡¢¡ÈÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷À¡É¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÊÆÁÒ¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÈÌµ±ï¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎ¢Ê¢¤Êº£²ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÏSNS¾å¤Ç¾×·â¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆÁÒ¤Ï¾¯¤·Á°¤«¤é¥¬¥µÆþ¤ìÊóÆ»¤Î¡ÈÁ°Ãû¡É¤È¤â¼è¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¢¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÈÎ©¸å¤Î¡Ç20Ç¯5·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯8·î19Æü¤ÎÅê¹Æ¤òºÇ¸å¤Ë¥×¥Ä¥ê¤È¹¹¿·¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÍýÍ³¤â°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥È¥ê¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢ç¥¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÄ¾Á°¤Ë¡ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡É¤òÍýÍ³¤Ë·çÀÊ¡£10·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ØÂè21²ó¥¯¥é¥ê¡¼¥ÎÈþµÓÂç¾Þ¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤â¥ª¡¼¥Ð¡¼40tyÉôÌç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·çÀÊ¤·¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬ÂåÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤Í½Äê¤À¤Ã¤¿¹âµé¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤â¼Âà¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ9·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿È¯É½²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼êÁ°¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤¬ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¼«¤é¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
ÊÆÁÒ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢6·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹âµéÏÓ»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿»Ñ¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡È·ã¥ä¥»¡É¤Ö¤ê¤â¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢7·î1 Æü¤Ë¿Íºà¾Ò²ð´ë¶È¤Î¿·CM¤Ø¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼µ¯ÍÑ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«YouTube¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤¬¡¢ºï½ü¤µ¤ì¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ»ï¤âÊÆÁÒ¤¬¡Ç20Ç¯¤«¤é5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡È´é¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆÁÒ¥µ¥¤¥É¤¬¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¹¹ð°Æ·ï¶ÈÌ³¤Î»Å»ö¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ»ï¤¬¡Ç20Ç¯1·î¤Ë½é¤á¤Æ¸òºÝ¤òÊó¤¸¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿ÍÎø¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤³ºÇ¶áÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÅÔÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤Ç¤â³«¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤«¤é»×¤¨¤Ð¡¢Á°Ãû¤È¤â¸À¤¨¤ë¡È°ÛÊÑ¡É¤Î¿ô¡¹¡£¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Éñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡£