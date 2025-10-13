トランプ米大統領がロシアに向けて「ウクライナ戦争を早期に終わらせなければ長距離トマホークミサイルをウクライナに提供するかもしれない」と警告した。

トランプ大統領は12日（現地時間）、イスラエル訪問を控えて大統領専用機で記者らに対し「トマホークは非常に強力な攻撃用武器であり、ロシアはそのような状況を望まないはず」とし、このように述べた。

続いて「プーチン大統領に直接言うべきかもしれない」とし「ウクライナはトマホークを望んでいて、それは一歩踏み込む措置」と強調した。トランプ大統領は「戦争が続けば（米国は）支援を検討するかもしれない」とし「私は戦争が終わることを望むが、そうならなければ選択肢がある」と話した。

これに先立ちトランプ大統領はこの日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話をし、最近のロシアの攻勢および戦略武器支援問題について議論したという。

ロシアは直ちに反発した。ロシア大統領府のペスコフ報道官は「深刻な懸念を表す」とし「トマホークはモスクワをはじめロシア内の主要戦略拠点を打撃できる武器」と批判した。トマホークのミサイルの射程距離は最大2500キロにのぼる。

トランプ大統領はガザ地区停戦合意に関し「戦争は終わった」とし「停戦は維持されるはずで、国際安定化部隊が一部の支援の役割をするだろう」と述べた。

トランプ大統領は「人々は数世紀間続いた紛争に疲弊している」とし「今はもう平和が必要だ」と明らかにした。13日にイスラエルのテルアビブでハマスに抑留された人質家族に会い、続いてエジプトのシャルム・エル・シェイクで開催される中東和平記念式に出席する予定だ。

一方、ウクライナ当局はロシア軍が冬を控えてエネルギーインフラを集中的に打撃していると明らかにした。ウクライナのエネルギー省は「ドネツク、オデッサ、チェルニーヒウなど主要地域の施設がロシアの空襲を受けた」とし、ゼレンスキー大統領は「ロシアが1週間にドローン3100機とミサイル92発を発射した」と批判した。