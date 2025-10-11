避暑地や温泉地、海沿いなど抜群のロケーションに建てられた「リゾートマンション（リゾマン）」は、中古であれば格安の物件も多く、セカンドハウスや投資先として候補にあがります。ただし、安易に購入した結果「こんなはずではなかった」と後悔する人も少なくありません。リゾマンの魅力と必ず認識しておきたいリスクについて、60代夫婦の事例をもとにみていきましょう。辻本剛士CFPが解説します。

神奈川県在住の安藤吉信さん（仮名・66歳）は、同い年の妻との二人暮らしです。ひとり娘はすでに家庭を持ち、現在は千葉県で生活しています。

現役時代は製薬会社に勤めていた安藤さん。退職金を含めた貯金残高はおよそ5,000万円です。そのため老後に対する金銭的な不安はなく、年金を受け取りながら悠々自適に過ごしていました。

そんな安藤さん、忙しい日々を送っていた現役時代に「定年後は海が見えるところに家を買い、温泉にでもつかりながらゆっくり過ごしたい」と考えていたそうです。ただ、いざ定年後に自由な時間が増えると「時間があるからといって、ダラダラ過ごすのはもったいない」と、なにか新しいことに取り組みたい気持ちが強くなっていきました。そこで興味を持ったのが「現物投資」です。

書籍やYouTubeを通じて投資の勉強をスタートさせた安藤さんは、やがて金融機関や不動産会社が主催するセミナーへ参加するようになりました。

「預金のままではインフレで資産が目減りする」「不動産のような実物資産は強い」……こうした言葉を繰り返し耳にするうちに、安藤さんはすっかり投資の世界に引き込まれていきました。

いまなら100万円で譲るよ…心を動かされた「格安リゾマン」

その後、セミナーに通うなかで、安藤さんは2歳年上の男性Bさんと親しくなりました。Bさんは投資に関する知識も豊富で、聞けば現役時代から大手投資会社に勤めていたといいます。

そんなある日のこと。安藤さんはBさんから「面白い投資がある」と、熱海にあるリゾートマンションを紹介されました。

その物件はBさんが所有しているものでしたが、「安藤さんになら、100万円で譲ってもいい」というのです。

「熱海は観光地として根強い人気があるし、インバウンド需要や中国人富裕層の購入意欲も強い。いずれ時価が高騰する可能性が高いと思うんだ。どうかな？ 少し考えてみてくれないか」

リゾマンにはデメリットもある、しかし…安藤さんが下した決断

安藤さんの心は大きく揺さぶられました。

それもそのはず、熱海はもともと安藤夫妻にとってお気に入りの場所。住んでいる横浜から車で1時間程度とアクセスがよく、現役時代から年に数回訪れてリゾート気分を楽しんでいたゆかりのある土地です。

Bさんからは管理費などの維持費として月に4万円ほどかかると説明を受けたものの、夫婦で旅行に行くと1回で2〜3万円の宿泊費がかかります。

「この物件を別荘にして、月に2回通えば元が取れるな」

一般のマンションと比べると管理費は割高ですが、Bさんから「100万円で譲れるのはいましかない」と耳打ちされると、不安よりも期待が勝ります。

「投資も老後の夢も同時に叶うなら、いましかないかもな……」

オーシャンビューに心を奪われ、リゾマン購入を決断

その後、安藤さんは妻を説得し、旅行を兼ねて熱海の物件を内見することにしました。

あまり浮かれてはならないと、事前に「リゾマンは維持費が高い」「売却しづらい」などのデメリットについて調べていた夫婦ですが、実際に現地を訪れると、その印象は大きく変わります。

部屋に入った瞬間、窓一面に広がるオーシャンビューに、二人は心を奪われました。

「わあ……いつものホテルより、ずっといいじゃない！」

妻もこの物件を気に入り、「この眺めが100万円で買えるなら」と、安藤さんはその場で購入を決断しました。

二拠点生活で“理想の老後”を満喫していた安藤夫妻だったが…

リゾマン購入後は月に2回以上足を運び、リゾート地ならではの暮らしを満喫。またリゾマン購入をきっかけに新しい交友関係も生まれ、地元の人々との交流を楽しむ機会も増えました。

近くには新鮮な魚介類をふんだんに使ったレストランもあり、そこでの食事も楽しみのひとつに。海辺でゆったりと過ごす日々は、まさに安藤さんが思い描いていた“理想の老後”そのものでした。

しかし……。

購入から数年が経つと、そんな暮らしにも変化が起きます。

安藤夫妻が「リゾマン売却」を決心したワケ

二人は年をとるにつれ、以前のように頻繁に熱海へ足を運ぶことが難しくなってきました。

また、千葉で暮らす娘から「老後が心配だから、よかったら近くに住まない？」と提案を受けたこともあり、夫婦は横浜の自宅を離れ、千葉県内への移住を検討するようになります。

そうなると、熱海のリゾマンを利用する機会は今後さらにぐっと減ります。夫婦は相談の末、物件を購入したときと同じ100万円で売却することにしました。

100万円でも売れない!?…身動きが取れない安藤夫妻

ところが、不動産会社の担当者から返ってきた言葉は意外なものでした。

「100万円でも買い手を見つけるのは難しいかもしれません」というのです。

実際、不動産ポータルサイトに掲載しても反応はゼロ。依頼から半年が経過しても、問い合わせすら入らない状況が続きました。その間も、毎月の管理費は発生し続けます。

「どうしよう……こんなはずじゃなかったのに」

出口が見えないまま負担だけが増えていく現実に、安藤さんは頭を抱えています。

リゾマンは安価な反面、買い手が見つかりにくい

リゾマンの主なデメリットは以下の3つです。

・買い手が見つかりにくい

・維持費が高額になりやすい

・管理組合が十分に機能していないケースがある

特に「買い手が見つかりにくい」という点は深刻で、近年はリゾマン市場の流動性が低下している傾向がみられます。

公益財団法人不動産流通推進センターの公表資料によれば、全国におけるリゾマンの販売戸数は平成22（2010）年の594戸から、令和5（2023）年には46戸と、約10年で10分の1以下にまで減少。この数字からも、需要が縮小し市場が冷え込んでいることがわかります。

［図表］全国のリゾートマンション販売戸数（平成22年〜） 出所：公益財団法人不動産流通推進センター「2025不動産業統計集」をもとに筆者作成

物件が売れ残ると、その間も毎月の管理費や修繕積立金を負担し続けることになるため、家計にとって大きな打撃です。したがって、リゾマン購入を検討する際には、価格だけでなく維持費や将来的な売却のしやすさまで含めて、慎重に判断する必要があるでしょう。

売却の難しさを痛感…安藤夫妻の「その後」

安藤夫妻が不動産業者に売却を依頼して1年半が経過したころ、ようやく購入希望者が現れました。

しかし、その間に支払った管理費や修繕積立金などの維持費は総額で100万円近くに達し、当初の購入費用と同額ほどの出費となってしまいました。

思い返せば、この物件を勧めてきたBさんも、売却に苦労していたために安藤さんに声をかけたのかもしれません。安藤さん自身もリゾマンのデメリットについて事前に理解していたつもりでしたが、実際に売却活動を経験してみると、想像以上に大変であることを思い知らされました。

「使わなくなったら売ればいい」と単純に考えていたものの、現実には買い手がなかなか見つからず、その間も維持費がかかり続けるという厳しい現実に直面したのです。

最終的に物件を手放すことはできたものの、「もう2度とリゾマンには手を出さない」と、“卒業”を誓った安藤さんなのでした。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP