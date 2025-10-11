ËÌÄ«Á¯¤¬·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡Ãæ¥í¤È·ëÂ«¡¢´Ú¹ñÊóÆ»
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¤Ï10Æü¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬Æ±ÆüÌë¤ËÊ¿¾í¤Ç·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤ä¥í¥·¥¢Í¿ÅÞ¡ÖÅý°ì¥í¥·¥¢¡×¤Î¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥ÕÅÞ¼ó¡ÊÁ°ÂçÅýÎÎ¡Ë¤é¤¬Ë¬Ä«Ãæ¤Ç¡¢¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤ÏÍ§¹¥¹ñ¤È¤Î·ëÂ«¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ËÌÄ«Á¯ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖNK¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿¾í¤Ç¤Ï10ÆüÌë¤Ë²Ö²Ð¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Û¤«¡¢Æ»Ï©¤¬Éõº¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Íû»á¤Ï½¬¶áÊ¿»ØÆ³Éô¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡£Ãæ¹ñ¼óÁê¤¬·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò´Ñ±Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤È¹ñ¸ò¤òÀµ¾ï²½¤·¤¿1992Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£