今季DeNAと再契約も4勝10敗、防御率4.51

DeNAは10日、トレーバー・バウアー投手を出場選手登録から抹消した。11日から始まる、巨人とのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージの出場は絶望。最短でも復帰はCSファイナルステージ第6戦が予定されている10月20日となる。

サイ・ヤング賞右腕のバウアーは2023年に10勝4敗、防御率2.76で存在感を発揮した。1年限りで退団も、今年に入りDeNAと再契約を結んで復帰。しかし成績はふるわず、21試合の登板で4勝10敗、防御率4.51に終わった。

今季は1、2軍の往復を繰り返し、8月の月間成績は2試合で1敗、防御率6.57。10月1日のヤクルト戦に先発したが、3回4失点で降板。最後まで調子が戻らなかった。

レギュラーシーズンを2位で終えたDeNAは、11日から本拠地で同3位の巨人とCSで激突する。バウアーの最短の復帰は10月20日で、チームがCSファイナルステージまで勝ち進んだとしても最終の第6戦となる。2位から日本一連覇を狙うDeNAが、実績のあるバウアー抹消という大きな決断を下した。（Full-Count編集部）