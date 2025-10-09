11時の日経平均は701円高の4万8436円、ＳＢＧが507.08円押し上げ
9日11時現在の日経平均株価は前日比701.94円（1.47％）高の4万8436.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は900、値下がりは644、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。
日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を507.08円押し上げている。次いでファストリ <9983>が33.94円、東エレク <8035>が32.32円、フジクラ <5803>が22.90円、ファナック <6954>が19.53円と続く。
マイナス寄与度は11.36円の押し下げでトヨタ <7203>がトップ。以下、ホンダ <7267>が6.26円、任天堂 <7974>が6.23円、コナミＧ <9766>が5.72円、スクリン <7735>が5.39円と続いている。
業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、非鉄金属、証券・商品、石油・石炭と続く。値下がり上位には輸送用機器、水産・農林、その他製品が並んでいる。
※11時0分5秒時点
株探ニュース
