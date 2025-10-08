全部気になるうぅぅぅ♡【ファミマ】ティータイムのお供にしたい「新作スイーツ」

本格スイーツが手軽に買えるのがコンビニの嬉しいところ。定番から季節限定までラインナップが充実していて、行くたびに新しい発見がありますよね。今回は【ファミリーマート】に登場した、秋の味覚“さつまいも”を堪能できる新作スイーツ情報をお届け。食欲の秋にぴったりのラインナップは要チェックです。

秋の夜長にぴったり！「お月見タルト カスタードムースのタルト」

「香ばしいタルトと濃厚なカスタードの味をシンプルに楽しめる」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが感想を投稿したのは、「お月見タルト カスタードムースのタルト」。タルト生地の上にスポンジ生地を重ね、月に見立てたカスタードムースをのせた焼菓子です。可愛いパケも見逃さないで！

サクサクしっとり食感「おいものマドレーヌ ～ 芋あん入り ～」

ここからは、「ファミマのお芋掘り」キャンペーンからピックアップした3商品をご紹介します。1つ目は、紅はるかを使った「おいものマドレーヌ ～ 芋あん入り ～」。レポーターHaruさんは、「全体的にしっとり」、外側は「サクサク感」と詳しく解説しています。

低カロリーで罪悪感なし！「はちみつすいーとぽてと」

2つ目は、シンプルでコロンとした見た目が可愛い「はちみつすいーとぽてと」。白あんと紅はるかペーストを紫色の生地で包んだ一品で、なんと132kcal！ ダイエット中や夜遅い時間のおやつにもおすすめです。

最後は、「リピ確定ーッ！」と、レポーターHaruさんが大絶賛した「おいものパウンドケーキ」。お皿に移せば、ホテルやカフェの焼菓子のようなビジュアルでテンションもアップ！ ごろごろ感のある紅はるかがたっぷり入って、食べ応えもありそう。

気になるスイーツはありますか？ 今日のおやつは【ファミマ】に決まり！ 素敵なカフェタイムを過ごして。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N