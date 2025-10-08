【二木 繁美】”パンダ0頭”となった和歌山・アドベンチャーワールドが新たな「パンダイベント」を始動

4頭のジャイアントパンダが2025年6月に中国へと旅立ち、現在“パンダ0頭”となった和歌山県にあるアドベンチャーワールド。30年以上、日中双方でジャイアントパンダの保護・繁殖に取り組んできた同パークが、新たな取り組み「PANDA LOVE CLUB ー想いがつながる、パンダLOVEな時間ー」を始めたと聞いて、取材してきました。

PANDA LOVE CLUBとは

まずは「PANDA LOVE CLUB」を始めたきっかけについて、広報の若林まなみさんにうかがいました。

「パンダがいないからこそできる、さらに30年間パンダを飼育してきたいまだからこそ伝えられることがあると考えました。パンダ飼育の歴史や経験を伝えることで、よりパンダのことを知ってもらい、好きになってもらえたらと始めたんです」と話す若林さん。

現在「PANDA LOVE CLUB」として開催されているのは、パンダエデュテイナー（飼育スタッフ）による「PANDA LOVE HISTORY トーク」のほか、パークで暮らした歴代20頭のパンダの誕生日をお祝いする「PANDA バースデーLOVE企画」など。

パンダたちのバースデーには「ブリーディングセンター特別ガイドツアー」や、2025年6月に中国へ帰国した４頭の誕生日開催の「PANDA バースデーLOVEスペシャルトークイベント」など、スペシャルなイベントが行われています。

今回は「PANDA LOVE CLUB」のすべてを体験するべく、9月6日に開催された良浜（らうひん）のバースデーイベントを体験してきました。

良浜のバースデートークに参加

先日中国へと旅立った4頭。母親の良浜と娘の結浜（ゆいひん）、彩浜（さいひん）、楓浜（ふうひん）の誕生日には、「PANDA バースデーLOVEスペシャルトークイベント」が開催されます。

良浜の誕生日であるこの日は、司会にパンダチームの吉田倫子さん、特別ゲストとして元パンダチームで、良浜を赤ちゃんの頃からよく知る熊川智子さんが登場し、良浜の思い出を語ってくれました。

良浜の父は野生出身の哈蘭（ハーラン）で、母親の梅梅（めいめい）が日本に来る際には、中国での人工授精によってお腹の中に良浜がおり、同パークで初めて誕生したパンダとなりました。

熊川さんと良浜の初対面は、良浜が母離れをした生後3ヶ月の頃。「小さい頃の良浜はお転婆で、夜になると遊び相手を求めていました」と、話す熊川さん。成獣となったあとも、良浜のお転婆っぷりは変わらなかったようで「4時30分の良浜という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃるでしょうか。夕方になると竹をくわえて走り回る。早く帰りたいアピールですよね」と、笑います。

そんな良浜も良き姉（！？）として、弟の面倒をみたことがありました。スクリーンに映し出されたのは『伝説のストレートパンチ』が繰り出されたときの写真。気が強い良浜は、初対面の弟・雄浜（ゆうひん）にストレートパンチをお見舞いしたのです。

そんな2頭をなぜ同居させたのか。それは雄浜の赤ちゃんがえりが原因でした。当時、母親の梅梅の繁殖のために、早い内にひとり立ちさせられた雄浜は、さみしくてキュンキュン鳴いていました。そこで飼育スタッフは年が近かった良浜に、お世話役として白羽の矢を立てたのです。

まだ良浜より15キロも体重が軽かった雄浜に、ご飯をたくさん食べさせて、体格差がなくなったところで同居。そしていまもファンに語り継がれる『伝説のストレートパンチ』が生まれたのでした。

良浜の子育て

ただ、熊川さんは「雄浜がいい父親になれたのも、この経験があったから。女の子にはやさしくしなければいけないと学習したんだと思います」と話します。一方、お転婆すぎる良浜に対して「ちゃんとお母さんになれるのかな？」と、心配したそうですが、母親の梅梅亡き後、良浜は永明との間に10頭もの子どもをもうけ、育て上げた立派なお母さんになりました。

「最初は授乳もぎこちなくて、2012年に優浜（ゆうひん）が生まれたときも、なかなか授乳の体制に入らないから、檻に好物のハチミツをたくさん塗って、その間に優浜におっぱいを吸わせていました」と熊川さん。それでも2014年に誕生したメスの双子、桜浜（おうひん）・桃浜（とうひん）あたりからコツをつかんできたそうで「2018年に75グラムと小さく生まれた彩浜を育てられたのは、これまでの経験があったからだと思います」と語ります。

梅梅が隆浜（りゅうひん）、秋浜（しゅうひん）を出産する直前にパンダ担当になったという熊川さん。出産時の部屋をビビりながらのぞいていた父・永明（えいめい）の話や、梅梅が子どもをあやす時にやっていた、子どもをくわえて回す『グルグル』の話など、貴重なエピソードがたくさん飛び出しました。

最後に熊川さんは「パンダ達は、31年の歴史の中でたくさんの命を繋いでくれたすばらしいパートナーです。いまはパークにはいませんが、中国でもしっかりと命を繋いでくれています。命の魅力を伝えながら（パンダが）戻ってきてくれることを祈って、研究と交流をつなげていきます。これからもパークと中国にいるパンダファミリーを見守って欲しい」と話を結びました。

毎日開催「PANDA LOVE HISTORY トーク」

「PANDA バースデーLOVEスペシャルトークイベント」とは別に、開園日に毎日開催されているのが「PANDA LOVE HISTORY トーク」。場所は、結浜と楓浜が暮らしていたパンダラブで13時15分から開始。予約がいらない自由入場なので、ふらっと行って参加OKです。

8月15日から始まったこの試みは、パークガイドにも載っておらず、通常は20名ほどの参加でのんびりと行われることが多いのだそうですが、良浜の誕生日だった取材日は、会場に約150名が集結。この日の担当だった品川友花さんも「見たことないくらいの大入り」と話すほど大盛況でした。

これまでパンダが暮らしていた屋内運動場、向かって右側中央に配置されたスクリーンに映し出される映像を見ながら、ジャイアントパンダ保護共同プロジェクトや、永明と蓉浜（ようひん）の来園から始まったパンダの飼育や、なぜアドベンチャーワールドにパンダが来ることになったのかなど、パンダの飼育を担当していたパンダエデュテイナー（飼育スタッフ）たちが語ってくれます。

担当者ごとのトークを楽しむ

パンダ好きでなくとも興味深い話。トークの内容はもちろん、パンダたちの飼育に関わっていた飼育スタッフから、直接話を聞けることが最大の魅力。6名いるパンダチーム全員で回しているため、それぞれの思い出話など、話すスタッフによって少しずつ内容が違うのも面白い所です。

バースデートークで司会をした吉田倫子さんが担当する日も。トークの時に心がけていることについて、吉田さんは「ゆったり過ごしていただきたいので、声のトーンもゆったりするように心がけています。トークを聞きながら、パンダ達に思いを馳せてもらえれば」

ゲストの反応については「4頭が旅立った直後は、泣きながら聞いている方もいらっしゃいました。各パンダとの思い出話なんかも盛り込んでいるので、しみじみ感じていただけていると思います」と話してくれました。

パンダの気持ちで庭を散策

そして、ファン垂ぜんの企画が「PANDA バースデーLOVE」企画のブリーディングセンター特別ガイドツアーです。パークで暮らした歴代20頭のパンダの誕生日をお祝いするスペシャル企画。

ブリーディングセンターの屋外運動場に、その日誕生日を迎えたパンダのフォトスポットを設置。さらに時間限定で、これまでパンダたちが過ごしてきた屋外運動場に入ることができるという、何とも太っ腹な企画です。

しかも、歴代のエデュテイナー（飼育スタッフ）によるガイド付き！ この日はバースデートークで思い出を話してくれた、“良浜のママ”熊川智子さんが解説に立ち、見学の間に良浜がこの庭で過ごした時の貴重なエピソードを語ってくれました。

いまだけの貴重な体験

見学は数分ごとの入れ替え制で、人が少ない時には2回、3回と回る方もいらっしゃるそうですが、良浜バースデーのこの日はブリーディングセンター入り口から遊園地まで延びる大行列。急遽、見学希望者に整理券を配布し、約5分ごと約15名ずつに振り分けられました。

運動場へは靴カバーをつけて入場します。遊具や木はおさわりOK。パンダたちの爪あとや現地で見る寝台の大きさを間近で感じられます。飼育スタッフがパンダを呼んでいた扉も近くで見ることができて、筆者は大感激。

そして、写真は体重計が入っていたスペース。芝が伸びてきて、置けなくなったのでいまは空いているのだとか。実際に現地を歩いてみて、気づくこともたくさんありました。

「PANDA バースデーLOVEスペシャルトークイベント」に出てきた、永明と蓉浜のお気に入りの木もまだ残っています。木の取り合いでは、だいたい蓉浜が勝って上で寝ていたのだそう。参加者はこの場所で暮らしたパンダたちを思い出しながら、写真を撮ったり、芝生に座ったり、思い思いに過ごしていました。

9月以降は、11月に末っ子の楓浜。12月には5頭の誕生日が控えています。今後あるかわからない、貴重なイベント。この機会にぜひ体験しておきたいですね。

ゲストの反応と今後の取り組み

「PANDA LOVE CLUB」取り組みへのゲストの反応について、広報の若林さんは、「来園のきっかけができてうれしい」という声をいただきますと教えてくれました。遠方でなかなか来られない方も、誕生日きっかけで来園して、ほかのファンの方々と思い出話に花を咲かせている様子も見かけるそうです。

あとは「当時の担当スタッフの話が、直接聞けるのがうれしいです」という言葉。そして「いままで入ることができなかった運動場に入れたことが、貴重な経験でした」と語る人もいました。

「PANDA LOVE CLUBで、また何か新しい取り組みができればと思います」と話す若林さん。パンダの誘致についても「これからも続けていきます」という力強い言葉をいただきました。

2025年10月22日（水）には、休園日貸切イベント「PANDA LOVE CLUB 感謝DAY」も開催予定（申し込み受付は終了しています）。

30年以上の飼育と繁殖の実績を持つ同パーク。パンダファンとしても、新たなパンダたちを願いながら、パンダの歴史と魅力を伝える同パークの取り組みを応援したいですね。

【独自取材】パンダのタンタン、剥製で中国へ――王子動物園の獣医師と広報が語る「静かな帰国」