「ボリュームすごっ！」「美味しい」【ローソン】またまた大大大当たり♡「新作パン」
朝食やおやつにぴったりな【ローソン】の「新作パン」を要チェック。大当たりを彷彿とさせる贅沢感・ご褒美感のあるパンが揃っており、お腹を満たしながら気分まで上げてくれそうです。今回はマニアも絶賛した商品を含めた、イチオシのパンをピックアップ。ゆっくりと寛ぎたい休日に味わってみませんか？
コクのある風味が楽しめそうな「至福のチーズ & チーズ」
インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんが「ボリュームすごっ！」と絶賛したこちら。パン生地に「チーズクリーム」「チーズホイップ」「チーズケーキ風チーズクリーム」を合わせた贅沢仕立てで、チーズのコクのある風味が引き立っていそうです。「しょっぱい系チーズと甘い系チーズの絶妙な相性が美味しい」らしく、早めの朝食にも食べやすいかもしれません。
癒されたい時に良さそうな「至福のマロン & マロン」
栗のほっこりとした味わいに癒されそうなこちらも必見。ワンハンドで食べられそうな手軽さも魅力の1つです。@nyancoromochi_sweets_blogさんは「パン生地が美味しい」と絶賛。生地には「栗餡」「マロン風味ホイップ」「和栗クリーム」を合わせたご褒美感のある仕上がり。秋ならではの季節感も楽しめそうな一品が、気分まで上げてくれそうです。
食べ比べもできるお得感！「モンブランサンド」
サンドイッチにモンブランを合わせた、おやつにもぴったりなこちら。インスタグラマー@oyatsu_panponさんによれば「１つで２種のサンドが楽しめる」らしく、食べ比べできるお得感もあります。さらに片方には「マロンダイス」を加えたご褒美感のある仕上がりもたまりません。2種のサンドを半分ずつカットして、誰かとシェアするのも良さそうです。
フィリングとマーガリンを加えた「メープルナッツメロンパン」
「めちゃくちゃ美味しい」とインスタグラマー@yuumogu22さんが絶賛したメロンパン。ゴツゴツ感のある生地が特徴的で、ほどよい食べ応えも感じられそうです。パッケージによれば「メープルフィリングとマーガリン」をサンドした、ご褒美感のあるリッチな仕上がり。少し変わった珍しいメロンパンを食べたい時に選んでみてはいかがでしょうか。
