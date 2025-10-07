トヨタの「“2階建て”軽トラ!?」実車公開！ PIXISトラックで「大人4人“寝られる”」!? 上下で開く「ポップアップ屋根」がスゴいMYSミスティックの新型軽キャンパー「Mini POP Flyer」に注目

トヨタの軽トラが「4人乗り」キャンピングカーに大変身！

MYSミスティックは、2025年9月20日から21日にポートメッセなごや（愛知県名古屋市）で行われたキャンピングカーイベント「名古屋キャンピングカーフェア2025 AUTUMN」にブースを出展しました。

同ブースでは、トヨタ「ピクシストラック」をベースにした新型モデルの「Mini POP Flyer（ミニポップフライヤー）」が実車展示され、注目を集めています。

トヨタ「ピクシストラック」をベースにした軽キャンピングカーがスゴかった！

山梨県韮崎市に本社を構えるMYSミスティックは、キャンピングカー製造を30年以上行っている。「安全・安心な車輛」の製造を常に心がけ、多数のキャブコンやトラキャン、軽キャンパーなどを手掛けています。

Mini POP Flyerのベースになっているのはトヨタ「ピクシストラック」。ダイハツ「ハイゼットトラック」のOEM車両であり、基本的な構造を共有しています。

パワーユニットには最大46馬力、最大トルク6.1kgf-mを出力する直列3気筒エンジンに、CVTもしくは5速マニュアルトランスミッションの組み合わせを採用。駆動方式は2WDと4WDが選択できます。

Mini POP Flyerではそのピクシストラックを大きく改造しました。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1990mm。乗車定員・就寝定員は共に4人（大人2人・子供2人）となっています。

外観で一番目を引くのは、運転席から後部客室にまで広がるポップアップルーフでしょう。こちらは斜め上ではなく、真上にそのまま持ち上がるタイプになっており、展開するとミニバンを思わせるシルエットに変化します。

また通常走行時は一般の軽トラとほとんど変わらない全高となり、黄色いナンバーの軽規格にもしっかりと収まります。

インテリアは、ウッド調のナチュラルなデザインで統一しています。

ポップアップルーフを展開したときの室内高は1890mmにもなり、大人が立って歩けるほどです。また、運転席側上部も拡張され、ベッドとして活用できます。

展示車は、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー標準装備の「リミテッドパッケージ」仕様で、12Vクーラーや200Wのソーラーシステム、FFヒーター、1500Wのインバーターが備わるほか、運転席・助手席にはレカロ製シートまで備わる贅沢な仕様となっています。

さらに、給水・排水タンクやアクリル2重窓、外部電源取入口やUSBソケットなども標準装備としています。

今回展示していたMini POP Flyerの価格（消費税込み）は550万円です。

※ ※ ※

会場のスタッフに魅力を聞くと「やはり真上に上がるポップアップルーフでしょう。

通常は斜めに開く三角形のポップアップルーフが多い中、単なる物珍しさだけではなく、展開した時の室内の広さや解放感が断然違います」

またポップアップルーフ自体も電動式になったため使いやすさもアップしており、その点も人気を集めているとのことでした。