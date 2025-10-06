【MLB】ドジャース5ー3レッズ（10月4日・日本時間10月5日／フィラデルフィア）

【映像】大谷、まさかのバント→捕手に異変で“衝撃光景”

10月4日（日本時間10月5日）に行われたナショナル・リーグ ディビジョンシリーズ第1戦、フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せたバントの構えと、審判へのハプニングが話題となっている。

9回表ドジャースの攻撃2死走者なしの場面で迎えた1番大谷の第5打席。この打席で大谷は、5番手ジョアン・デュランとの対戦となったが、その初球、デュランの投じた内角高め、161km/hの剛速球に、大谷がセーフティ気味にバントの構えを見せた。すると、不意を突かれたのか、サインと異なる球が投じられたのか、キャッチャーのJ.T.リアルミュートの捕球が追いつかず、ボールがミットをかすりもせず、そのまま球審の右肩付近に直撃するというハプニングが発生。幸いにして大事には至らなかった様子ではあるものの、一歩間違えば大怪我となりかねない場面とあって、スタンドのファンからどよめきが巻き起こることとなった。こうした球審の“想定外のハプニング”にファンからは「なぜこんな事態に…」「大丈夫かよ」「ヤバいな」「シャレにならん」「審判怒ってる？」「大谷さんもドン引きやん」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみに大谷のこの打席、ベンチからは佐々木がウォーミングアップするための時間を稼ぐようにという指示が出ていたことから、バントの構えを見せての撹乱を含め、大谷は十分にその役割を果たしたといえるが、問題の“球審直撃”については謎のまま。キャッチャーのリアルミュートも驚いた表情を見せていただけに、気になるひとコマであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）



(C)Getty Images