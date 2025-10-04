【Numbers to know】Glossy編（9/27〜10/3）： Amazon ラグジュアリーストア、訪問数140％増 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（9月27日（土）〜10月3日（金））、Glossyで注目した数字をご紹介します。
1万6000件
メイベリン、「Maybe it’s Maybelline」復活でソーシャル言及数1万6000件メイベリン（Maybelline）は、マイリー・サイラスを新グローバル・フェイスに迎え、象徴的なスローガン「Maybe it’s Maybelline」を復活させた。トークウォーカー（Talkwalker）によれば、このフレーズは過去1年間でソーシャルメディア上1万6000件の言及を生み、ナイキやマクドナルドに次ぐ人気スローガンであることを示した。ブランドはジングル再生と360度キャンペーンを通じて、ノスタルジアと現代文化の両立を狙う見通しだ（digiday.jp）。
140％増
Amazonラグジュアリーストア、訪問数が前年比140％超にAmazonは、サックス・フィフス・アベニューとの提携を中核としたラグジュアリーストアの刷新を進め、2025年のホームページ訪問数が前年比140％以上増加したと発表した。ドルチェ＆ガッバーナやバルマンなど50超のブランドを取り込み、デジタル・ウィンドウやインフルエンサー起用の施策を展開。大衆的なマーケットプレイスとの差別化を図る戦略を示した（digiday.jp）
20億ドル