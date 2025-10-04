ポルノグラフィティ、新曲「THE REVO」に乗せたヒロアカOP映像＆アニメ盤描き下ろしジャケット公開
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が本日10月4日より放送開始され、オープニングテーマとなっているポルノグラフィティの新曲「THE REVO」も配信リリースを迎えた。
2016年放送の“ヒロアカ”第1期でもオープニングテーマを担当した彼らが、9年の時を超えて再び、そして最終章のオープニングテーマを担当する。新曲「THE REVO」は「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められた、シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディと、“脳内の革命”というテーマの歌詞が印象的な楽曲に仕上がっている。
また、アニメ初回放送で初お披露目となったオープニング映像のノンクレジット版が公開となった。
オープニング映像には、彼らが楽曲に込めた思いを具現化したかのように、ボロボロになりながら最終決戦に立ち向かっていくデクを見守り応援する人々と、彼と共に戦ってきたクラスメイトや仲間たちが背中を押すような姿が。そして、アニメ“ヒロアカ”が第1期から世界中のファン・視聴者が興奮してきた激しいバトルアクション、そして観る者の心を震わせるドラマを予感させる描写で構成されている。
配信リリースとアニメの放送に合わせ、11月19日(水)にCDが発売となる「THE REVO」のアニメ盤ジャケットビジュアルも公開された。
「THE REVO」のCDは4形態リリース予定で、この度解禁されたビジュアルは期間生産限定アニメ盤に使用される“ヒロアカ”アニメ制作スタジオのボンズフィルムが制作した描き下ろし。全てを投げ打ち戦うデクの必死な表情がフレームいっぱいに描かれている。なお、この期間生産限定アニメ盤はジャケットビジュアルを使用したデジパックケース、CDに加えて『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットOP映像も収録する。
■「THE REVO」配信リリース
2025年10月4日(土)先行配信スタート
https://pornograffitti.lnk.to/THEREVO
■「THE REVO」パッケージリリース
2025年11月19日(水)発売
https://pornograffitti.lnk.to/therevo_CD
【初回生産限定盤BD】
収録曲：3曲
※初回生産限定盤特典映像
・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO
・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING
封入：「THE REVO」PHOTO BOOK
価格：￥2,700(税込)
【初回生産限定盤DVD】
収録曲：3曲
※初回生産限定盤特典映像
・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO
・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING
封入：「THE REVO」PHOTO BOOK
価格：￥2,500(税込)
【通常盤】
収録曲：3曲
価格：￥1,500(税込)
【期間生産限定盤】(アニメ盤)
収録曲：3曲
映像特典：ノンクレジット映像
価格：￥1,800(税込)
■TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』
2025年10月4日より放送開始
放送日程：毎週土曜夕方5:30
放送局：読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット
※一部地域を除く
▼スタッフ
原作：堀越耕平(集英社 ジャンプコミックス刊)
総監督：長崎健司 監督：中山奈緒美
シリーズ構成：黒田洋介(スタジオオルフェ)
キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳
美術監督：池田繁美・丸山由紀子(アトリエムサ) 色彩設計：菊地和子(Wish)
撮影監督：澤 貴史 3DCG監督：安東容太 編集：坂本久美子
音響監督：三間雅文 音楽：林ゆうき
オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
▼声の出演
緑谷出久：山下大輝
オールマイト：三宅健太
死柄木弔：内山昂輝
オール・フォー・ワン：大塚明夫／神谷浩史
and more Heroes & Villains…
公式サイト：http://heroaca.com/
公式X：http://twitter.com/heroaca_anime
公式Instagram：http://instagram.com/heroaca_insta/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@heroaca_anime
読売テレビ番組公式ホームページ：http://www.ytv.co.jp/heroaca/
■＜みなとみらいロマンスポルノ’25 〜THE OVEЯ〜＞
特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/rp25/
▼スケジュール
2025年12月28日（日）16:00開場 17:00開演
2025年12月29日（月）17:00開場 18:00開演
2025年12月31日（水）21:00開場 22:30開演（カウントダウン公演 ※love up! 会員限定）
▼会場
ぴあアリーナMM（神奈川）
▼チケット料金
オリジナルグッズ付き 指定席：16,500円（税込）
指定席：13,200円（税込）
▼love up! チケット先行受付（抽選）エントリー期間
9月8日（月）18:00〜9月23日（火・祝）23:59
■ファンクラブツアー＜FANCLUB UNDERWORLD 6＞
終了公演は割愛
10月04日(土) 愛知・COMTEC PORTBASE
open17:00 / start18:00
10月05日(日) 愛知・COMTEC PORTBASE
open13:00 / start14:00
10月08日(水) 北海道・Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
10月10日(金) 新潟・NIIGATA LOTS
open18:00 / start19:00
10月14日(火) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE
open18:00 / start19:00
10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE
open13:00 / start14:00
10月15日(水) 大阪・Zepp OSAKA BAYSIDE
open17:00 / start18:00
10月19日(日) 香川・高松festhalle
open17:00 / start18:00
10月22日(水) 広島・広島 CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
10月23日(木) 広島・広島 CLUB QUATTRO
open13:00 / start14:00
10月25日(土) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
10月28日(火) 東京・Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
10月29日(水) 東京・Zepp Haneda
open13:00 / start14:00
10月29日(水) 東京・Zepp Haneda
open17:00 / start18:00
10月31日(金) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
※開場・開演時間は変更になる場合がございます
▼チケット
9,900円(税込)
※お名前入りオリジナル紙チケットでのご入場(事前郵送)
※入場時に会場規定のドリンク代が別途必要
特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/
関連リンク
◆ニューアルバム＆アルバムツアー特設サイト
◆ポルノグラフィティ オフィシャルサイト
◆ポルノグラフィティ オフィシャルX
◆ポルノグラフィティ オフィシャルInstagram
◆ポルノグラフィティ オフィシャルFacebook
◆ポルノグラフィティ オフィシャルYouTubeチャンネル