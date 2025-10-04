MLB公式Xが列挙した3つの“初”

ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズ第1戦で先発する。ナ・リーグを代表する強豪かつ人気球団との対戦を前に、MLB公式X（旧ツイッター）は大谷の登板が見逃せない理由を“説明”した。

MLB公式Xは3日（同4日）、「ショウヘイ・オオタニのポストシーズンでの初登板は見逃せないものになるでしょう」と綴り3つの理由を列挙した。「自身初のポストシーズンでの登板」「シチズンズ・バンク・パークでの初登板」「単一のポストシーズンで、投手として、また投手以外のポジションでそれぞれ1試合以上に先発出場するMLB史上初の選手となる」と、大谷が樹立する“初”を伝えた。

大谷はエンゼルス時代の6年間はポストシーズンと無縁だったが、ドジャースに移籍した昨季に初の大舞台を経験した。しかし2023年9月の右肘手術の影響で昨季は打者に専念しており、登板することはなかった。

今季は6月に投手として復帰を果たし、14試合登板して1勝1敗、防御率2.87、9月は防御率0.00を記録した。9月16日（同17日）のフィリーズ戦は5回無安打無失点の快投を見せたが、果たしてポストシーズン初登板でどんな活躍を見せるだろうか。（Full-Count編集部）