モデルの安斉星来（せいら）が２日、東京・渋谷区で「ＭＵＳＩＮＳＡ ＴＯＫＹＯ ＰＯＰ―ＵＰ ＳＴＯＲＥ ２０２５」オープニングイベントに出席した。

韓国発のファッションを扱う「ＭＵＳＩＮＳＡ（ムシンサ）」の新店イベント。事前に内覧した安斉は「１階に韓国の地名に合わせたファッションが展示されていて、地域によってファッショントレンドって違うんだと。面白かったです」と目を丸くした。

同店のテーマである「らしさ」にちなみ、自身の「らしさ」を問われると「自分を愛すことを大事にしている」と告白。「自分を愛すことで他人への振る舞いとか優しくなれると思う。ｌｏｖｅ ｙｏｕｒｓｅｌｆで生きているつもりでございます」とうなずいた。

９月には、自身のインスタグラムで約１年ぶりにショートヘアにしたことを報告。生活での変化について「とにかくドライヤーが早い。５分以内で終わります。めちゃくちゃ楽です」と早口気味で明かし、「日々のストレスがフリーなんですよね。何のダメージもない髪なので、いたわって生きていこうかなと思います」と笑みを浮かべていた。