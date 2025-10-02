紅蘭、美ヒップ際立つショーパン姿 娘との2ショット公開「綺麗」「2人とも可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】モデルの紅蘭が10月1日、自身のInstagramを更新。美しいヒップが際立つショーパン姿での娘との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】紅蘭、美ヒップ強調のショーパン姿
紅蘭は「はろー10月 LAのスライムミュージアム最高だった」と近況を報告し、親子写真を多数公開。白のトップスにデニムのショートパンツを合わせたスタイルでの2ショットでは、美しいヒップラインを披露している。
また「日々、母として愛を注ぎ、経営者として挑む リスクすら私の進化の糧になるのは知ってる！」と自身の想いを綴り、「家族を守らなきゃいけない部分がある でも守りに入ったら終わりな部分もある 人生ておもしろいよね！」とコメント。「あなたには私が楽しんで挑戦する姿を 見てて欲しい！」とメッセージを送っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「2人とも可愛い」「スタイル抜群」「素敵なママ」「挑戦する姿かっこいい」「親子の時間微笑ましい」といった声が上がっている。
紅蘭は2018年7月、事実婚状態のラッパー・RYKEY（リッキー）との間に第1子を妊娠したことを公表し、同年12月に長女を出産。しかし2019年7月、RYKEYが逮捕されたとの報道が出たことにより、パートナーとの別れを報告していた。（modelpress編集部）
