º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤ãÂÌÌÜ¡×¡¡´°Á´Éü³è¤Ø¡ÄMVPÊá¼ê¤¬¸«¤¿¡ÈµåÂ®Äã²¼¤ÎÍýÍ³¡É
ÃæÆü¤Ê¤É3µåÃÄ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÃæÈø¹§µÁ»á¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÅ¬À¤Ï¤¢¤ë¡×
¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿µ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤«¡½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬Ìó4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£24Æü¡¢26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢27Æü¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£Ãæ·Ñ¤®¤Ç2Àï¤È¤â¤ËÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ÇMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤Éµð¿Í¡¢À¾Éð¤Î3µåÃÄ¤ÇÌ¾Êá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦ÃæÈø¹§µÁ»á¤Ï¡¢ÀìÂçËÌ¾å¹â¹»¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤ËÂçÁ¥ÅÏ¹â¤Îº´¡¹ÌÚ¤È¸ø¼°Àï¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¡£°Ê¹ß¡¢µ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤Ë¡Öµ×¡¹¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥¹¥È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æâ¿´¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤¹¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢½éÀï¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò13µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£»°¿¶¤â2¤ÄÃ¥¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤ÏÌó161¥¥í¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Ìá¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¿ôÅÙ¹â¤á¤ËÈ´¤±¤¿¤°¤é¤¤¡£ÃæÈø»á¤ÏÆâÍÆ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Û¤ÜºÝ¤É¤¤½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤·¹¸þ¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¶á¤¯¤ÇÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑ²½¤¹¤ëÃÏÅÀ¤¬ÃÙ¤¤¡£ÂÇ¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤Á¤ëµå¤È¤¢¤ì¤À¤±Â®¤¤¿¿¤ÃÄ¾¤°¤òº®¤¼¤é¤ì¤ë¤ÈÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãæ1Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ï5ÈÖ¼ê¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Çµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤Ï1ËÜ¤À¤±¡£160¥¥íÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢2Ã¥»°¿¶¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÉÔ´·¤ì¤Êµß±ç¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Å¬À¤Ï¤¢¤ë¡£Ï¯´õ¤Ïº¸Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Åêµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£Ï¢Åê¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«Åê¤²¤Ê¤¤ã¡×¡£2Ç¯Ï¢Â³¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦²¦¼Ô¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¿ä¤¹¡£
»³ËÜÍ³¿¤ÏºÇ¹â¤Î¶µ²Ê½ñ¡ÖÏ¯´õ¤Ï±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÛÃÖÅ¾´¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Î¤«¡£ÃæÈø»á¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÊÆÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºò½©¡¢´üÂÔ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÈà¤°¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤ÎÅê¼ê¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£º£¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤âÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Þ¤¨¤¿ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¡£Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤Î³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÀèÈ¯8»î¹ç¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¡£¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤âÆ§¤ó¤À¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤«¤é¡£Ï¯´õ¤ÎÆÃÄ§¤¬ÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç²¿¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É·ë¶É¤ÏÀ©µåÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸Î¾ã¤â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬°¤¤¤«¤é¡£°¤¤¤È¸ª¡¢Éª¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤¬¤¤¤ë¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤À¡£¡Ö¹¥Åê¼ê¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¼è¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¯´õ¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢°¤¤»þ¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Í³¿¤Ïµå¼ï¤¬ËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï»È¤¨¤ë¡Ù¤ÈÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢°¤¤¤Ê¤ê¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Á´¤Æ¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦Á´Á³ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¡£ÆüËÜµå³¦¤ÇÌµÁÐ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë»³ËÜ¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡µåÂ®¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»þÂå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬±Æ¤òÀø¤á¤¿1Ç¯ÌÜ¡£ÉüÄ´¤Ø¡¢»³ËÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤â¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¡£¡ÖÉüµ¢¤·¤¿Ï¯´õ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼´Â¤Î±¦É¨¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÞ¤ì²á¤®¡£ÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë»ö¤òÉ¨¤ò¶Ê¤²¤ë»ö¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£ÀÞ¤ì²á¤®¤ë¤È±¦Éª¤¬¾å¼ê¤¯²ó¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¡£¹â¹»¤Î»þ¤ÎÈà¤Ï¥¹¥ê¡¼¥¯¥©¡¼¥¿¡¼µ¤Ì£¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Æ2Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤«¤éÉª¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÃ¡¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´°Á´»î¹ç¤Îº¢¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤·Á¤Ç¡¢¼ª¤ÎÁ°¤ÇÃ¡¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ÂçÀÚ¡£Í³¿¤ÏÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅê¤²¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤³¤½·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î¤Îµß±ç¿Ø¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ËÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÏ¯´õ¤Ë¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï±¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¸µ¡¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤¡£1Ç¯´Ö¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¼ÂºÝ¤ËÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¡¢Â¿¤¯¤Îµ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤À¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡É¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¡£»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÀ¾Â¼ÂçÊå / Taisuke Nishimura¡Ë