¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢¡È¼å¤¹¤®¤ë¡É¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÀäË¾¡Ö¥¦¥Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®¸ù¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
ºßÀÒ´ü´ÖÃæ¤Ë5ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï14°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¿´¤òÄË¤á¤ë¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¡¢BBC¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¿´Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½ºß¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë15ºÐ¤È12ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡Ö»ä¤Ï20Ç¯°Ê¾å¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¿´¤òÄË¤á¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÄ¹ÃË¤À¤±¤À¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤ó¤À¡£¡×
¡Ö¤¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ¸²½¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤òËèÆü¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦°÷¤¬¿¦¤ò¼º¤¤¡¢¿¦¾ì¤òµî¤ë¿Í¡¹¤â¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÄÌ¤¦2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èà¤é¤Î³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤¬²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÈáÄË¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÂ©»Ò¤¿¤Á¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ä¶Ì¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¥À¥á¤À¤Ã¤¿6Ì¾¤Î¥¹¥¿¡¼
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æâ¤Ç¥ë¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥³¡¼¥ë¥º¤ä¥í¥¤¡¦¥¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Á¡¼¥à¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤È¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²«¶â´ü¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥Á¡¼¥à¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£