お姉ちゃん猫に思い切り甘えると怒られてしまうという妹猫さん。それでも甘えたい妹猫さんが考えたまさかの方法とは...？

話題となっている投稿は記事執筆時点で21.5万回再生を記録し、「健気だぁ」「愛しさMAX」「うう愛おしい」「ひぃ、かわいい」「めっちゃ可愛い」「可愛くて昇天しそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お姉ちゃんに甘えたいけど『怒られないか心配な妹猫』が、次の瞬間…】

お姉ちゃん猫に甘えたい妹猫

TikTokアカウント『紗々ちゃい』に投稿されたのは、1歳のスコティッシュフォールド「紗々」ちゃんと0歳のマンチカン「ちゃい」ちゃんの姿。

まだ子猫のちゃいちゃんは、お姉ちゃん猫の紗々ちゃんに甘えたい様子を見せることがあるといいます。しかし紗々ちゃんは、ちゃいちゃんに甘えられると拒んでしまうことも。紗々ちゃんがちゃいちゃんを受け入れるには、もう少し時間がかかりそうなのだとか。

謙虚すぎる甘え方にキュン

ある日、ベッドの上で眠る紗々ちゃんの足もとでウトウトしていたというちゃいちゃん。紗々ちゃんに思いっきり甘えると怒られると思ったのか、まさかの甘え方をしたのだとか。

なんと、ちゃいちゃんが紗々ちゃんの足先にちょこんと顔をくっつけて眠り始めたといいます。「足先だけなら、怒らないよね？」というような、何とも謙虚な甘え方。紗々ちゃんも起きることなく、ちゃいちゃんは紗々ちゃんに甘えながら寝られたのだそう。

飼い主さんには思いっきり甘えます

紗々ちゃんには遠慮気味なちゃいちゃんですが、飼い主さんには思いっきり甘えているのだとか。他の投稿では、飼い主さんに頭を撫でてもらったり背中をトントンしてもらったりしてご満悦の表情を浮かべるちゃいちゃんの姿が見られました。いつか、紗々ちゃんにも思いっきり甘えられる日がくると良いですね。

ちゃいちゃんの健気で愛らしい姿は、たくさんの人の心を鷲掴みにしました。

コメント欄には、「可愛すぎるよぉ」「もうかわいすぎますう。いっぱい甘えられるといいねえ」「むちむちおててに、なんだその寝顔はぁ！！！」「かわちぃ」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『紗々ちゃい』には、紗々ちゃんとちゃいちゃんの愛くるしい日常の姿がたくさん投稿されています。

