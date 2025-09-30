「ありえない」と思っていた年の差恋愛。50代おじさんに20代女性がキュンとした瞬間【ママリ】

みなさんは「恋に落ちた」ことはありますか？7年付き合った彼氏と別れた美咲さんが、 居酒屋 で1人で お酒 を飲んでいると、おじさん（高木）に ナンパ されたことをきっかけに関係を深めていくお話です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。倉間さんの漫画『28歳年上の人を好きになりました。』をごらんください。

想定外の恋愛をするなんて思ってもいなかった…

主人公は美咲さん。美咲さんの両親は年の差は2個で、いわゆる同世代です。そしてそれは、美咲さんにとって何の不思議なことはなく、むしろ自然のことでした。



その証拠に、自分の親戚も知り合いも、同世代の人と出会い恋に落ち、結婚をしていきます。だから、恋愛とはそれが普通であり、自分もそうなるのだろうと思っていました。しかし、美咲さんは予想もしていなかった恋愛を突き進むことになるのです。

ナンパから始まった2人の出会い

7年間付き合った彼氏に突如振られてしまった美咲さん。失意のなか、一人で居酒屋へ向かいます。きっとこの人と結婚をするのだろうと思っていた相手と7年付き合ったにもかかわらず、あっけなく振られてしまい、美咲さんはこれからどうするべきか頭が回りません。



そんなときにナンパをしてきた中年男性の高木。美咲さんより28歳年上ですが、二人は磁石がひきつけ合うように急接近をします。一緒にご飯を食べる機会が増え、お互いのことを知り、美咲さんは高木の無邪気な笑顔にときめきます。

応援せずにはいられない年の差ラブストーリー

もともと親子ほどの年の差の異性を好きになったことがなかった美咲さん。しかし、今は高木にどんどん惹かれていく自分を自覚します。



高木と過ごす時間が美咲さんにとっては心地よいのでしょう。恋の始まりにときめきを覚えつつ、なかなか距離が縮まらない美咲さんと高木。年の差という壁が二人を邪魔します。



恋に障害はつきもの。年の差を乗り越えていく2人の恋物語を応援せずにはいられないですよね。前向きでキラキラとした恋愛話は読んでいるこちらまで、元気をもらえるような気がします。

