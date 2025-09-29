ＮＴＴ東日本と西日本は２９日、専用のメタル回線（銅回線）を使った固定電話サービス（加入電話）を、２０３５年度をめどに終了する工程表を示した。

設備の老朽化や部品の調達難でサービスを維持するのが難しくなるためで、契約者の理解を得た上で、光回線や携帯電話回線を活用した固定電話に移行する。

固定電話サービスに使っている専用のメタル回線は、２６年度から段階的に撤去を行う。設備の老朽化が著しい地域を中心に始め、契約者の理解の状況や技術的な課題などを検証しながら、２８年度頃から全国で取り組みを本格化させる方針だ。

メタル回線の固定電話は契約者の減少が続く一方、老朽化に伴う維持コストが膨らみ、東西で年間約６００億円の赤字が生じている。既にメーカーによる部品の製造が終了しており、３５年度以降は手持ちの在庫が底をついて維持管理もままならなくなる可能性がある。 ＮＴＴはメタル回線を使い続ける家庭や職場が不便を被らないよう、十分な周知期間を設けて慎重に移行作業を進めるとしており、今年１１月にも約１０００万いる契約者に対して案内を送付する。契約者には移行に伴う工事費用などの負担はないとしている。