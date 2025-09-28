今すぐ【ダイソー】に買いに行かせてーーッ！ 存在感バツグン♡「アニマルキーホルダー」

可愛いチャームを探しているなら【ダイソー】のキーホルダーをチェックしてみて。 まるでぬいぐるみのような愛らしさで、見つけたら思わず手に取りたくなりそう。しかもプチプラ。お気に入りの動物を選んでバッグやポーチに付ければ、見るたびに気分が上がりそう。今回は、ダイソーで手に入る「アニマルキーホルダー」をご紹介します。

優しげな表情の恐竜にほっこり

【ダイソー】「マスコットキーホルダー（恐竜）」\220（税込）

どこかを見つめるような表情にほっこりする、恐竜モチーフのぬいぐるみキーホルダー。ナチュラルなブラウンのカラーと、ひょこっと前に出している手が可愛らしく、癒やしを感じさせてくれそう。かっこよくて少し怖いイメージのある恐竜とのギャップがポイントで、見れば見るほど愛着がわきそうです。

コロンとしたフォルムとつぶらな瞳にキュン

【ダイソー】「マスコットキーホルダー」\220（税込）

ライオンとヒョウのマスコットキーホルダーは、つぶらな瞳ところんとしたフォルムが愛嬌たっぷりのデザイン。ヒョウはおしゃれな色づかいで、ライオンは優しげな雰囲気が魅力です。強そうな動物のモチーフも、親しみやすい存在に。色違いのヒョウやウシなど、他の動物たちもラインナップされているので、コレクション感覚で集めるのも楽しそう。

後ろ姿にも癒やされる目隠しくまさん

【ダイソー】「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」\220（税込）

くまさんのぬいぐるみキーホルダーは、目を隠している姿がなんともチャーミング。手を少しずらすと、つぶらな瞳が覗くのもユニークです。鬼ごっこの鬼をしているような姿にクスッとさせられ、後ろ姿まで丸っこくて思わず笑顔に。遊び心を感じるデザインで、周りからも注目されそう。定番のモチーフとはひと味違うキーホルダーを探している人にもおすすめです。

グラデーションデザインが映えるくまチャーム

【ダイソー】「キーホルダー（クマ）」\220（税込）

メタリックカラーが目を引く、くまさんモチーフのキーホルダー。ぬいぐるみタイプとは違ってつるんとした質感で、洗練された印象です。グラデーションのカラーもきれいで、上品な雰囲気もプラスしてくれそう。おしゃれなデザインなので、大人世代も取り入れやすいのが魅力。素敵なカラーでバッグやポーチに映えるだけでなく、鍵などの小物につけても見つけやすく便利に使えそうです。

