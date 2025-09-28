¤Ò¤í¤æ¤»á¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡×Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ç¡È¹¥´¶¡É¤òÊú¤¤¤¿¸õÊä¤ò¼ÂÌ¾¤ÇÌÀ¤«¤¹¡¡¤¿¤À°ì¿Í¤À¤±¡Ä
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡27Æü¤Ë¼«¿È¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤È¸ì¤ëÌë¡¡¡ôÊÑ¤ï¤ì¼«Ì±ÅÞ¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ì¡ª¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡×¤Ç¡È¹¥´¶¡É¤òÊú¤¤¤¿¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÏºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ç¡Ö¼«Ê¬°Ê³°¤Ç¡¢ÁíÍý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¡£ÎÓË§Àµ»á¤¬¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢ÎÓ»á¤¬ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÎÓ¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤¤¿Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÎÓ»á¤Î³ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ°ÛÎã¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤ÏÎÓ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£