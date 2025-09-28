1人暮らし2年目、いまだに「NHK受信料」を払っていません。テレビがなければ、払わなくて大丈夫ですか？ 10月からは「スマホ所持」で対象になるのでしょうか？

テレビ ですが、最近はネット配信も増え、わざわざ テレビ を設置しなくても、スマートフォンや タブレット でさまざまな番組を視聴できるようになりました。特に 一人暮らし の場合、 テレビ を設置するコストを考えると、「 テレビ を持たなくても、 タブレット で十分」と考える人もいるでしょう。 しかし、 一人暮らし を始めると、 NHK の契約をするよう連絡がくるという話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。このように テレビ を設置していない世帯では、 NHK の受信料を支払う必要はないのでしょうか。 本記事では NHK の契約についてと、10月から始まる NHK の新インターネットサービスについて解説していきます。

NHK受信料の支払いは、「放送法」に基づいて義務付けられています。この法律では「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と定められており、テレビなどの受信機を設置している場合は、NHKと受信契約を結び、受信料を支払わなければならないのです。

現在はテレビを設置していなくても、過去に設置していていた場合は、テレビの設置をやめたからといって自然に契約が解除されるわけではありません。テレビの廃棄や住居に誰も居住しなくなった場合は、受信契約の解約手続きを行わないと、契約が継続しているとみなされる可能性があります。テレビの廃棄や引っ越しなどの際には必ず契約の解除をするようにしましょう。



ワンセグ機能付きの携帯電話やタブレットなど、テレビ放送を受信できる機能を備えた端末を持っている場合、その端末が「受信機」に該当するかどうかが問題となります。NHKの公式見解では、放送法64条の規定について、契約の対象は「テレビ」ではなく「受信機」となっています。つまり、テレビに限らずNHKの放送が受信できるものであれば、スマートフォンやタブレットもその対象となるということです。

ただし、あくまでも「受信機」の機能のある端末が契約の対象なので、受信機能のないスマートフォンやタブレットを「持っている」だけであれば契約の必要はありません。



10月からの制度変更で何が変わる？

2025年10月から施行される改正放送法により、NHKは放送番組のインターネット配信を必須業務として行うことになります。これまでもNHKは「NHKプラス」などでインターネット配信を行っていましたが、あくまで「試行的・補完的なサービス」でした。2025年10月以降は法律で定められた「必須業務」となり、テレビ放送と並んで、「NHK ONE」というインターネット配信が始まります。「NHK ONE」を視聴するには、アプリをダウンロードし、NHKのIDを取得する手続きが必要で、この手続きにより配信の受信が可能となり、受信料も発生します。

この契約は、スマートフォンやパソコンを所持しているだけでは受信料の対象とはならず、受信のための具体的な操作を行って初めて契約や支払いが必要になる仕組みです。つまり「スマートフォンやパソコンを持っているだけで受信料を支払わなければならない」ということにはなりません。



「NHK ONE」を契約すると、テレビの受信契約と同様に受信料がかかります。NHK受信料は、2025年の発表時点で、地上契約が月額1110円（税込）、衛星契約が月額1950円（税込）です。スマートフォンやタブレットでの契約でネット配信のみを受信する場合は、「地上契約」になるので、NHK ONEの受信料は月額1110円となります。

ただし、すでにテレビなどを設置して受信契約を結んでいる世帯については、追加の負担はなく、そのままインターネット配信も利用できます。



まとめ

NHKの受信料は、「受信機」を設置して放送を受信できる環境がある場合に支払い義務が発生し、受信機能のないスマートフォンやパソコンを持っているだけでは対象となりません。2025年10月からは改正放送法により、NHKがインターネット配信をスタートさせますが、受信料が必要となるのはアプリをダウンロード・契約して、実際に配信を視聴したときです。

スマートフォンやタブレットの所持だけでは義務は発生しませんが、ライフプランに合わせて、NHKの配信を契約することのメリットを検討してみましょう。



