¡Ö¿ÆÉã¤Ë¤â¤Ö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¼ã¼Ô¤¬¡¢¼çÎ®ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈ¿¹³´ü¤ä¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÇîÊóÆ²¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤È¤½¤Î¿ÆÀ¤Âå¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿½ñÀÒ¡ØZ²ÈÂ²¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ã¼Ô¤È¿Æ¡×¤Î¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¡Ö¿Æ¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸º¤Ã¤¿¡©¡¡ZÀ¤Âå¤Î¡ÖÀ»ö¾ð¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡Ö¿Æ¤Ë¤â¤Ö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×»Ò¤É¤â¤¬°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©Paylessimages/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¡ÖÉã¤Ë¤Ö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×»Ò¤É¤â¤¬·ã¸º
¡¡19ºÐ¡Á22ºÐ¤Î¡Ö¥³¥¢ZÀ¤Âå¡×¤È¿Æ¤Î´Ø·¸À¤¬¤É¤ì¤Û¤É¶á¤¯¡¢¿Æ¤·¤¯¡¢Ì©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¡¢1994Ç¯¤È2024Ç¯¤Î¡Ö¼ã¼ÔÄ´ºº¡×¤Î·ë²ÌÈæ³Ó¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ºÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ö¿Æ¤«¤é²¥¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Æ¤«¤é²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¡¢94Ç¯¤ÎÄ´ºº»þ¤Ë¤Ï69.9¡ó¡£¼ã¼Ô¤Î3¿Í¤Ë2¿Í¤Ï¿Æ¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¡¢¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ä¤¿¤ÁÀ¸³èÁí¸¦¤Ï¡¢10¡Á14ºÐ¡Ê¾®³Ø5Ç¯À¸¡ÁÃæ³Ø2Ç¯À¸¡Ë¤ÎÃË½÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¡Ö»Ò¤É¤âÄ´ºº¡×¤ò1997Ç¯¡¢2007Ç¯¡¢2017Ç¯¤Î·×3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2017Ç¯¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Î7Ç¯¸å¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É2024Ç¯¤Î¡Ö¼ã¼ÔÄ´ºº¡×¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥³¥¢ZÀ¤Âå¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Î°Õ¼±¡×¤È¤¤¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤â¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï1997Ç¯»þÅÀ¤Ç69.8¡ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10Ç¯¸å¤Î2007Ç¯¤Ë¤Ï58.8¡ó¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë10Ç¯¸å¤Î2017Ç¯¡Ê¡á¥³¥¢ZÀ¤Âå¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¡Ë¤Ë¤Ï38.4¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤Ë¤Ö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×»Ò¤É¤â¤Î³ä¹ç¤Ï¡©
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤â1997Ç¯¤Ë¤Ï79.5¡ó¤¤¤¿¤Î¤¬10Ç¯¸å¤Ë¤Ï71.4¡ó¤Ë¸º¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë10Ç¯¸å¤Ë¤Ï5³ä¤òÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¡Ö²¥¤é¤ì¤¿¡×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Ö¤¿¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¥é¥¤¥È¤Ê¤¿¤á¡¢¼ã¼ÔÄ´ºº¤è¤ê¤â¤ä¤äÃÍ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉãÊì¶¦¤Ë¼ê¤òµó¤²¤ë¿Æ¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¶µ»Õ¤ÎÂÎÈ³ÌäÂê¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âË½ÎÏ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡ÖÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤Ì¿Æ¡×¡Ö·ý¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤ë¿Æ¡×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢¼ã¼Ô¼«¿È¤â¤¢¤Þ¤êÈ¿¹³¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤³¤í¤«¤é¡ÖÈ¿¹³´ü¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¼ÔÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÈ¿¹³´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï1994Ç¯¤Î71.4¡ó¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤Ï57.0¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¡Ö²¹¼¼°é¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï57.3¡ó¢ª70.7¡ó¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¿¹³´ü¤¬¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
¡¡¸º¾¯¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÈ¿¹³´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï6³ä¶á¤¯¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÖÈ¿¹³´ü¤ÎÆâÍÆ¡×¤¬¤À¤¤¤Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ïº£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤È¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÆ±»þ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¼ã¼ÔËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¹³´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎÙ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡¢È¿¹³´ü¡¢¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÈ¿¹³´ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÊÉ¤Ë·ê¤ò³«¤±¤ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¸±°¤Ê´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿·ã¤·¤¤È¿¹³´ü¤Î¤¢¤êÊý¤Ï±Æ¤òÀø¤á¡¢¿Æ¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÈ¿¹³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤â¡¢¼ã¼Ô¤ÎÈ¿¹³´ü¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
