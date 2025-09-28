¡ÔÁ°¶¶»ÔÌò½êÆâ¤Ç¤Ï¡È¥é¥Ö¥ÛÄÌ¤¤¤ÎÏÃ¤Ï¶Ø»ß¡É¤Ë¡Õ¿´¤¢¤ë»Ô¿¦°÷¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö»ÔÄ¹¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÄÌÃ£¡É¡¡¶ì¾ð»¦Åþ¤ÇÅÚÆü¤â²ÔÆ¯¤¹¤ë¡ÈÎ×»þ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡ÉÀßÃÖ¤â
¡¡·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤¬¡¢»ÔÌò½ê´´Éô¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈÊ£¿ô²ó¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¡£¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï9·î26Æü¤ÎÆ±»ÔµÄ²ñ¤Ç¡Ö°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂè»°¼Ô¤È¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÏªÅ·É÷Ï¤¤Ä¤¤Ç¥Ù¥Ã¥É²¼¤«¤éÍÅ¤·¤¤ÎÐ¤Î¥Í¥ª¥ó¤¬¡Ä¡×Á°¶¶¡¦42ºÐ½÷À»ÔÄ¹¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¥é¥Ö¥ÛÆâÉô
¡¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î26Æü¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤Ë2000·ï°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ ¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¿¦°÷¤Î´Ö¤Çº®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¿´¤¢¤ë»Ô¿¦°÷ ¤À¡£
¡ÖÊóÆ»¤ÎÍâÄ«¤«¤é¡¢¿¦°÷²Ý¤äÈë½ñ²Ý°¸¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÍèÄ£¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢Áë¸ýÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ÔÄ¹¤Î¼¿¦¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ø»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¡£²æ¡¹¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢»ÔÄ¹¤¬²ñ¸«¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢»õáÚ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡µ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÍâÆü¤Î9·î25ÆüÍ¼Êý¤´¤í¡¢Á´¿¦°÷°¸¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¾®Àî»ÔÄ¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤Ï¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¼ê¡£¾®Àî¾½Ì¾µÁ¤Ç¡Øº£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢
¡Ò¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¼ºË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤Î·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ÔÁ´ÂÎ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤òÄË´¶¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡¡¤È¼Õºá¤ÎÊ¸¸À¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¡¢²Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ç¶ÈÌ³¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î×»þ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤òÁ´Ä£Åª¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë°Æ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î27ÆüÅÚÍËÆü¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÅöÈÖÉ½¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÉÍý¿¦¤ò´Þ¤á¤¿·Ð¸³Ç¯¿ô¤Î¤¢¤ë¿¦°÷¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â¾Êý¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ÇËÜ»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌÃ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÉÔÍÑ°Õ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î¿¦°÷¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤é¤Ì²±Â¬¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤¿¤á¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤Î¿¦°÷¤Ï¤³¤¦ËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Àî»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ÔÄ¹¤ÈÈæ¤Ù¡¢¿¦°÷¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¤«¤Ê¤ê¶á¤¤Êý¡£¤è¤¯¤¤¤¨¤ÐÊÉ¤òºî¤é¤Ê¤¤¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨Î©¾ì¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾åµ¤Ç¾Ú¸À¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤«¡¢»ÔÌò½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤«¤é¿¦°÷¸þ¤±¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Î×»þ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤òÁ´Ä£Åª¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¦°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê¾ðÊó¤òÎ®¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÏÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²±Â¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ä¥È¥¤¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ä¡¢°û¤ß¤Î¾ì¤Ê¤É¤Ç¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¿µ¤à¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¶¶»Ô¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£»ÔÄ¹¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
