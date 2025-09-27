『幻想水滸伝II』劇伴音楽は中村弘二 キャスト発表で熊谷俊輝、土屋神葉、日原あゆみ、小西克幸、中村悠一
テレビアニメ『幻想水滸伝II』（2026年放送）の劇伴音楽を中村弘二が担当することが発表された。これまでにドラマ、映画、映画アニメなどの劇伴も手がけてきた中村だが、テレビアニメの劇伴を担当するのは『エウレカセブンAO』以来となる。
【写真】イケメン俳優みたい！中村弘二のアー写
あわせてメインキャストのほか最新ビジュアルと、メイン５キャラクターのキャラクターデザインなども公開。リリュウ役を熊谷俊輝、ジョウイ役を土屋神葉、ナナミ役を日原あゆみ、ビクトール役を小西克幸、フリック役を中村悠一が担当する。
2025年12月15日に30周年を迎える「幻想水滸伝」シリーズは、1995年の『幻想水滸伝I』の発売以来、作品ごとに108人を超える個性的なキャラクターと重厚なストーリーで人気を博す、コナミデジタルエンタテインメントを代表する大人気RPG（ロールプレイングゲーム）作品となっている。
テレビアニメでは監督を独特の世界観とビジュアルで話題になったアニメ「エクセプション」をはじめ、数々のSF作品の演出を務めてきたサトウユーゾーが担当。アニメーション制作は、KONAMI animationが手掛ける。
■CAST
リリュウ：熊谷俊輝
ジョウイ：土屋神葉
ナナミ：日原あゆみ
ビクトール：小西克幸
フリック：中村悠一
■STAFF
原作：コナミデジタルエンタテインメント
監督：サトウユーゾー / シリーズ構成：土屋理敬
ゲームキャラクターデザイン：石川史（コナミデジタルエンタテインメント）
アニメーションキャラクター原案：鈴木新（コナミデジタルエンタテインメント）
アニメーションキャラクターデザイン：山内遼
音響監督：岩波美和 / 音楽：中村弘二
企画：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン
制作・プロデュース：KONAMI animation
製作：アニメ「幻想水滸伝」製作委員会
