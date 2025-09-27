関東の山々を中心に、架空のピザ配達員やビールの売り子、寿司職人、パティシエ姿など変わった格好で、驚きと笑いを届ける"デリバリー登山"をしている馬並太志さん（活動ネーム、本名・年齢非公表）。関東甲信越地方の登山好きたちにたびたび目撃され、その存在は登山客の間でじわりと知られるようになっている。

【写真】ファストフードにアイスクリーム、ラーメン屋…… “デリバリー登山”に励む“コスプレ登山家”の馬並さん

2021年から、仕事が休みの日に趣味として活動しているというが、登山する山はどのように決めているのか。ユーモアたっぷりなコスプレのアイデアはどう生まれ、"本物さながら"の小道具はどのように制作しているのか、また活動はいつまで続けるつもりなのか──、本人が明かしてくれた。【前後編の後編。前編から読む】

"デリバリー登山"をする馬並さんは神出鬼没だ。日本最高峰の富士山（同3776メートル）、中央アルプスの木曽駒ケ岳（同2956メートル）、八ヶ岳連峰の北横岳（同2480メートル）などの高山だけでなく、東京都の高尾山（同599メートル）、茨城県の筑波山（同877メートル）など初心者向けの低山までさまざまな山で目撃情報がある。本人はこう話す。

「基本的には高山でもロープウェイなどがある日帰りできる山に登っていますが、直前まで登る山は決めていません。当日の気象予報を見て、天候の良さそうなエリアの山に行くようにしています。北関東の天気が悪くても南関東の天候が安定していれば、奥多摩や丹沢の山を登るといった感じですね。あとは、やっぱり多くの方々を楽しませたい気持ちがあるので、登山客が多そうな山を選んでいます」

馬並さんはマラソンが趣味で体力には自信はあったが、もともと登山は素人。富士山に初めて登った時は事前に山小屋を予約し、2日間かけて登るなど、自身の力量を見極めた上で活動をしてきた。

「配達バッグの中には食品サンプルだけでなく、防寒具や雨具、行動食など登山に必要な装備を入れています。ふざけた格好で登山をしている自覚はあるので、ケガや遭難してしまったら本末転倒ですし、安全にはかなり配慮しています」

あくまでアマチュアであることをわきまえ、安全に活動していると語る馬並さん。今では登山スキルも上達し、富士山を日帰り登山できるようになったほか、銀世界が広がる雪山に"デリバリー登山"することもある。

「富士山は午前8時に5合目を出発すれば、登頂して午後4時前には下山できるようになりました。雪山に登るときはアイゼン（雪山登山の際に、滑り止めとして靴底に装着する金属製の爪）をきちんと装備していますが、高度な技術が必要な厳冬期は避け、初心者でも登山可能な残雪期の山を選ぶようにしています」

2021年から始めた"デリバリー登山"の回数は現在までにのべ100回近くに達しており、日を追うごとにその存在は知れ渡るようになった。

そんな馬並さんも一度だけ、苦い思いをしたという。

「山をなめるな！」と怒られて……

「一度だけ、年配の登山者の方に『山をなめるな！』と怒られたことがあります。安全には十分注意していますが、より気持ちを引き締めるようになりました。

ただほとんどの方が好意的な反応です。何度もばったり顔を合わせる方もいますし、新作をリクエストされることもあります。たとえば、"チンタッキーフライドキッチン（CFK）"というバージョンは『ハンバーガーだけじゃなくて、フライドチキンもやってよ！』と言われたのがきっかけでした」

ピザやハンバーガー、ステーキ、カレーの配達員姿だけでなく、蕎麦や寿司、和菓子の職人姿など現在は10数種類のバージョンがある。こうしたアイデアはどのように生まれるのだろうか。

「登山やマラソンをしている最中にアイデアが浮かぶことが多いですね。『自分は早朝からなんでこんな挑戦をしているんだろう？ あっ、ビールの売り子姿でアサニスーパートライとか面白いかも！』と唐突に思いついては、ひとりでニヤニヤしています（笑）。

ステーキの配達員姿は、浅草合羽橋の道具街で鉄板ステーキの食品サンプルを見た時に思いつきました。基本的に自分がやりたいと思った格好を自発的にやっています」

前回の記事でも話していたように、活動の原動力は山ですれ違う登山客の「驚きと笑顔」だ。馬並さんは登山客にさらに楽しんでもらうため、こんな創意工夫も凝らすようになった。

「当初はデリバリースタッフ風の姿だけだったのですが、それだと正面や遠くから見かけた人には分かりにくいんですよね。遠目からでも一目で気づいてもらえるように、パティシエや和食職人の格好も始めました。特に寿司サンプルを手に持った寿司職人の姿は外国人登山客にすごくよろこばれ、なかなか先に進めないくらい写真撮影を求められることもあります」

これらの格好のリアリティを演出しているのが、架空の店舗や銘柄とは思えないクオリティの高いロゴや本物そっくりな小道具だ。馬並さんがその"制作過程"について明かす。

「ロゴは家庭用のプリンターで印刷して、配達バッグに貼り替えて使い回しています。食品サンプルなどは合羽橋道具街で購入することもありますが、だいたいメルカリですね。その他に必要なものは100円ショップで購入することがほとんどです。

ビールの売り子姿は、さすがにビール樽を背負って登山するのは現実的ではないので、注ぎ口はホームセンターで園芸用のホースを買ってきて自作しました。だから、全てのコスプレでかかった費用は数万円くらい。10万円もかかっていないと思います」

まだ公開していないコスプレもあるというが、今後の目標はあるのだろうか。

「皆さんに反応してもらえる限り続けたいと思っています。ふざけた格好をしていますが、本当は結構シャイな性格なのでいつもマスクをつけていますが、声を掛けてもらえるのはすごくうれしいし、写真撮影にも応じます。

個人的には年配の方だけでなく、もっとたくさんの若い方に登山の良さを知ってもらいたいですね。山は景色が素晴らしく、気持ちいいですし、いろいろな楽しみ方があっていいと思います」

（了）

＜取材・文／中野龍＞

【プロフィール】中野 龍（なかの・りょう）／フリーランスライター・ジャーナリスト。1980年生まれ。東京都出身。毎日新聞学生記者、化学工業日報記者などを経て、2012年からフリーランスに。新聞や週刊誌で著名人インタビューを担当するほか、社会、ビジネスなど多分野の記事を執筆。公立高校・中学校で1年7カ月間、社会科教諭（臨時的任用教員）・講師として勤務した経験をもつ。