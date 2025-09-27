国連総会で演説するイスラエルのネタニヤフ首相＝２６日/Angela Weiss/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）イスラエルのネタニヤフ首相は２６日、西側諸国による最近のパレスチナ国家承認を激しく非難し、各国の指導者を「偏向メディアや過激なイスラム主義者、反ユダヤ主義を奉じる暴徒の圧力に屈した」と糾弾した。

米ニューヨークの国連総会で演説したネタニヤフ氏は、パレスチナ自治区ガザ地区で２年近く続く戦闘への批判の高まりに触れ、「イスラエルに対する政治的、法的な戦争」だと一蹴。西側諸国は「イスラエルを犠牲にしてジハード（聖戦）から目を背ける融和策を取っている」と主張した。

数日前には、フランスや英国、カナダ、オーストラリアなどがパレスチナ国家を承認していた。ネタニヤフ氏はパレスチナを巡るこうした外交攻勢を「恥ずべきで不名誉」と非難し、西側諸国の指導者は「１０月７日の虐殺を実行、支援した不寛容な狂信者たちに究極の報いを与えている」と指摘した。

ネタニヤフ氏がけんか腰の演説を行った国連総会議場では、比較的空席が目立っていた。イスラエルの国際的孤立の深まりを示すように、ネタニヤフ氏が登壇すると、複数の代表団が直ちに退席。だが、過去何度も演説を行った演壇に登ったネタニヤフ氏は意に介さず、悪びれる様子も見せなかった。イスラム組織ハマスやイラン、西側諸国を非難する一方、トランプ米大統領については「イスラエルと米国が共通の脅威に直面していることを誰よりも理解している」と称賛した。

国連演説で視覚資料を好んで用いるネタニヤフ氏は冒頭、イランやその代理勢力を示す小さな地図を掲げ、過去１年でのイスラエル軍の戦果を誇示した。

イランの核計画については「我々は明せきな判断力と警戒心を保つ必要がある」と指摘し、対イラン制裁の即時復活を要求。「イランに軍事的な核能力や濃縮ウランの備蓄を再構築することを許してはならない」と訴えた。

だが、ネタニヤフ氏の最も大きなメッセージは国連ではなく、ガザ地区に向けられたものだった。ネタニヤフ氏は事前にイスラエル軍に命じて、ガザに向け演説の音声を流すスピーカーを設置させていた。

ネタニヤフ氏はヘブライ語と英語で人質に「勇敢な英雄たちよ、こちらはネタニヤフ首相だ。国連から生中継している。我々は君たちを１秒たりとも忘れてない」と語りかけ、ハマスに対しては、残る４８人の人質を全員解放しなければ「イスラエルが追い詰める」と警告した。