株式会社週休3日。インパクトある社名の名づけ親、永井宏明社長が会社を辞めて起業を決意した理由には、育児を「無理ゲー」と感じた出来事が影響しているそうです。（全2回中の1回）

【写真】「平日の部活や病院もつき添い」かつて6時のお迎えに間に合わなかった永井社長が週休3日でここまで変化を遂げた（全10枚）

「奥さんに仕事を辞めてもらうのはどうか」

── 永井さんは企業に週休3日の導入をあと押しする、その名も週休3日という会社を2017年に立ち上げました。多くの企業が採用する週休2日にプラス1日休みを増やすことで、会社にも従業員にもメリットがあるという考えだそうですが、永井さんがご自身の働き方に疑問を持ったのは、お子さんが生まれてからだったそうですね。

永井さん：今考えると信じられないのですが、私が新卒で入った広告・印刷会社は年休3日くらいしかありませんでした。

「あどけない笑顔がかわいい」永井社長の4人の娘さんの幼少期

そこからWEBのコンサル会社に転職したものの、当時はサービス残業が当たり前で。朝7時半に出社して夜の10時に帰宅する毎日でした。同級生も同じような状況でしたし、自分としては「最初に働いた会社よりはマシだ」と思っていたんです。独身のころはこの働き方でもやっていけたのですが、結婚してライフステージが変わると大変になってきました。

妻は教員で、子どもは保育園に預けていました。あるとき、当時2歳の長女が熱を出したことがあって。勤務中に保育園から「お迎えに来てください」と言われ、私が会社を早退して迎えに行ったのですが、それが2回ほど続いてしまい。その後、経営陣と面談をすることになりました。そこで「もっと仕事を集中してやらないとまずいぞ。会社が大事なステージに来ているし、奥さんに仕事を辞めてもらうのはどうか」と言われました。

── 今だったらパワハラに当たってしまうような言葉ですね。

永井さん：今から20年前は、当たり前の話だったと思います。朝、娘を保育園に送るのは私の担当でしたが、園で顔を合わせる父親は2、3人で、育児の比率は圧倒的に母親が占めていた時代でした。会社は創業10年に満たないベンチャー企業だったので、会社の考え方がわからないわけではありません。でもやはり、自分のなかではこの働き方で仕事と子育てを両立していくことはできないと考えました。

会社には引き留められたものの、夫婦で働き続けることを考えると私のほうが仕事を変えやすい職種だったのと、教員を続けたいという妻の気持ちを大事にして、思いきって私が会社を辞めようと思いました。妻に話したら、「収入が継続して得られるならば判断は任せる」とのことでした。29歳のころでした。

── その後、どうされたのですか。

永井さん：社会人経験が数年あって、自分で何かしてみたいという気持ちがあったのですが、まずは安定した収入を確保するのが先だと思い、専門学校の非常勤講師として週に1回働くことにしました。WEBのコンサル職の経験を通じて、ITがどれだけ仕事を効率化できて、どのように働く人に貢献できるのかについて興味があったので、自分で学びながら生徒さんにもアウトプットできるチャンスだと思ったんです。

フリーランスで働こうと思っていたころ、前職のクライアントだった会社の社長さんから「うちに来ないか」と誘っていただきました。「水曜日に専門学校で働くことが決まっているので、ちょっと難しいです」と答えたら、「それなら水曜以外の週4日でいいよ」と。しかも、パートやアルバイトではなく正社員採用で「週5日勤務を4日勤務にするから、給料は年収ベースで5分の4にするのはどうか」と提案を受けました。これなら当時、不安に思っていた子育てと仕事の両立や、収入の問題も解決できると思い、ありがたくお受けしました。

── 週4日で正社員として働くことは、当時まだ珍しかったと思います。

永井さん：週4日の正社員として働いたこの経験こそ、私が週休3日を広めたいと思った原点です。今思うと、今から20年前にこの考えを持っていた会社の社長さんがすごいと思います。会社で週4日働く自分にも、週5で働く人と同等の評価をしてくれて、存在価値を認めてくれたことがとても心に響きました。各部署との連携を行い、人事制度など会社全体を統括する総務課長というポジションを与えていただきました。2年近く週休3日で総務の仕事をしたあと、当時、離職率が高く、社内で特にテコ入れが必要だった介護事業のマネジメントを任せていただくことになりました。その際、前向きにみずから社長に相談し、週休3日から週休2日の働き方に変え、そこから8年間務めました。

離職の食い止めに繋がって手応えを感じ

── 介護事業の人材不足の解消にひと役買ったとうかがっていますが、どのような取り組みをしたのですか。

永井さん：まさに私が社長から提案されたような、週休3日の正社員を掲げて採用を行いました。当時、リーマンショックの前で、ものづくりの企業さんに人材が流れていってしまっていたので、人材確保のひとつの手段として週休3日の提案を行ったんです。ただ、実はあまり内部評判はよくなくて。「給料を下げてまで週休3日で働きたい人はいないだろう」「そこまでしなくてもいいのではないか」というような声が社内からは聞かれたのですが、実際には応募者が増えていったので、週休3日の需要は確実にあると感じ始めました。

週休3日の手応えを感じたのは、採用が増えたことだけではなく、離職を食い止めることにも繋がったときです。週休2日で働いている子育て中の方から「仕事を辞めたい」と打診された際に、「3か月間、週休3日で働いてみるのはどうですか。それでダメだったら考えましょう」と提案しました。すると、2か月くらい経つと「私、週休2日で戻って働きます」と残留を決めていただけることが多かったです。週休3日の働き方が離職のセーフティネットとして機能し、「週休3日は就業者にも企業にもどちらにも有益な働き方だ」と確信しました。お給料の面では、週休3日の方は週休2日の方の8割ですが、全体の4分の3ほどが、週休3日を選択するようになりました。離職率は6年間で、それ以前の半分以下に減りました。

── 週1日、休みを増やすことがなぜ離職を食い止めることにつながるのでしょうか。

永井さん：みなさん思いあたる節があると思うんですけど、人のやる気や活力は、働き続けると減っていきます。それに、活力が低下したときに限ってミスやトラブルが起こりやすいです。そうすると働くモチベーションが減って、「辞めたい」という気持ちにつながります。もちろん、週休2日で働いても活力が低下しない人もいるとは思いますが、そうではない方はシンプルに休みを増やせば回復します。

それに、休みが多い会社だということが、入所希望者を増やすきっかけにもなりました。利用者さんのご家族から「職員の方の希望に合ったお休みを取れるのなら、きっと余裕があって優しくしてもらえますね」と。働き方が、介護の質の差別化や付加価値にもつながることがわかりました。

── このあと、週休3日の魅力を世間に広めるべく起業されたんですね。

永井さん：現場を離れてしまった罪悪感は起業後の今も消えません。介護施設の施設長として働き、この仕事が非常に向いていると思っていました。利用者の方やスタッフとの信頼関係も生まれていたのですが、世の中の不条理を少しでも変えたいという思いが強くなり、起業に至りました。社会の皺寄せは、つねに弱い者に向けられます。私は娘が4人いるのですが、子育てで感情的に上の子を叱ることがあると、親が見えないところで下の子に当たっているのを見たことがあります。おそらく職場でも、経営サイドが従業員に厳しくあたれば、介護や福祉施設でしたら、おのずと利用されている方に矛先が向かってしまうでしょう。

こういったことは絶対に起きてはならないという思いもあって、社会全体を少しでも変える方向にシフトしようと。ちょうどいい働き方というものは人によって違っていて、働く人が幸せな環境を作ることがクライアントのためになり、働く人の環境を整えることこそ企業の責任だと考えています。

街灯の下で待っていた娘の姿が目に焼きついている

── 4人の娘さんがいらっしゃると伺いましたが、働き方を変えて、子育てと仕事の両立はどう変化しましたか。

永井さん：小学校の学童と保育園の両方にお迎えに行くという状況が長く続きました。働き方を変える前は、仕事をしながら子育てをするのは「無理ゲー」だと感じる場面がよくありました。お迎えは6時ですが、5時57分に車の渋滞にはまったときのもう絶対に間に合わないという絶望感といったら…。

結局、間に合わず、担当の方から「次は気をつけてくださいね」と声をかけられた翌日にまた同じ状況になる日もありました。お子さんがいらっしゃる世の働く女性の多くが「これ以上、仕事は続けられない」と思うのは、きっとこういうことの積み重ねで起きるんだろうと身を持って感じました。学童のお迎えに行くのが6時2分になってしまったとき、部屋の電気が消されて外の街灯の下で娘と先生が手を繋いで待っていたあの光景は今でも目に焼きついています。子どもにも学童の方にも申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

こういったことが、週休3日で働き始めてからだいぶ減って、親も頼りながら夫婦でお互いのキャリアを継続し続けてこられたと思っています。働き方をライフステージによって柔軟に変えることができれば、もっと働きたいという方は増えると思います。家計の経済的面や、今後20年、30年後に体調面などでどちらかが働けなくなるリスクを視野に入れると、夫がフルタイムで働いて妻が時短やパートで働くより、ライフステージによっては夫婦がふたりとも週休3日正社員で働いている方が私自身はメリットが多いと感じています。

週休3日を導入するための企業へのコンサルティングや、週休3日で働きたい薬剤師と調剤薬局とのマッチングなどを行う「週休3日薬剤師.com」というサイトの運営している永井さん。休みを増やすことへの理解には「ジェネレーションギャップ」があるといいます。40代半ばころまでの世代は人生で大切にしたいものが仕事だけではないため、男女を問わず週休3日が魅力的に映るそう。人口減少が進む日本で企業が生き残っていくためには、就業希望者のニーズをふまえた働き方へアップデートすることが必要だと考えているそうです。

取材・文／内橋明日香 写真提供／永井宏明