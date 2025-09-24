息子の態度に、義両親が激怒LINE。「育て方が悪い」と責められ、ショック【ママリ】

仲のいい義両親からの盛大なダメ出し、ショックが止まらない...

すいません朝、投稿した者なんですが

間違えて消してしまいました💦聞いてください😭💦

結論的に、義両親に大人としてLINEを返すべきなのか

既読無視するのか悩んでいます、、、





1年生と2歳の子供2人がいて、義両親が近所に

住んでて上の子が産まれてからの6年間毎週

遊びに行く仲でした🥺仲は良好だったと思います



ただ、息子が1年生になり反抗期？えらそう？

ヨー！て感じでちゃんと挨拶もしない。

義実家ではゲーム。昨日はたまたま車乗ってる時に

会いましたが、義両親がよー！と言ったのに

ニコッっとするだけで愛想悪く、義両親がキレて旦那に

電話してきたらしく



息子の挨拶がなってないあまりにも酷すぎる

実家来てもゲームばっかりやしと

もう実家には来んで良い。と言われたそうです



その夜に、私にも下記のLINEがはいりました👇





ママリちゃん今日は〇〇の態度が余りにもなってない

タイドでした。前からこんな態度で、じじいばばー

悲しいデス ママリちゃんモット教育しなきゃダンダンと

ろくな子供になりませんよ まいちゃんも行動も私達わ良いと思いません。 旦那の食事の事もモットモット勉強して下さい

専業主婦なんだから、あと遊びすぎ





私も息子にちゃんと指導できてなく

そこは申し訳ないです。今後しっかりしていくつもりです

ただ、ただ、そこまで言われる？もう来るなって。

上の子は、めちゃくちゃ泣いてました

ジジババに謝りたいと言ってましたが、旦那も義両親に

ブチ切れてて、もう一生行くな連絡もするなって感じです



毎週、義両親が喜ぶからと遊びに連れてって

2日に1回は動画や写真も送ってました

行事も、毎回呼んでました

それについてはなにも思わないのか、、、



ただ、本当にお世話にはなりました

子供達が産まれてからのサポート。

息子達が遊びに行った時は義母が全力で遊んでくれる

昼ごはん、晩御飯も用意してくれる

習い事も、見に来て応援にきてくれた

上の子の行事は下の子を預かってくれた

子供達は、義両親が大好きです



ただ、そんな言い方ないやろって発言が

ものすごく今まで多く、旦那が経営してて赤字なときは

あー。ママリちゃんいま赤字なの知ってる？

今、贅沢な暮らししてるけど続くと思ってたらあかんで

まぁ、家なくなったら実家すましたるわ

車2台もって贅沢な。



子供あと1人はうみや！国の為にな！とか

こっちはワンオペで旦那は多忙で一切なにもしないのに

よくそんな事言えるなと殺意も湧きました



上記みたいな感じで会う頻度が多いのも

あり私もイライラなことも増えてきたタイミングでした💦



私はもう会う事はないと思ってるので

正直ブチ切れてLINE返したいですが

このまま、既読無視した方が良いか

息子の教育ができてなかった私にも責任はあります

そこは、すいませんでした。

息子も、ジージにもう来るなと言われ泣いて反省してました

旦那から、もう実家にも行くな。連絡もするなと

言われたので今後、なにかあれば旦那に連絡してください

寒くなってきたので、お身体には気をつけてくださいね。

みたいな感じで送るのか、、、



あと、子供はたまにでも会わせてあげるべきなのか

それも悩んでます

下の子も、じーじ家いくー！てよく言うので複雑ですが

行かなくなったらなったで言わなくなるかな？(笑)



上の子は、行けなくなるのは寂しいのは寂しい。

でも仕方ないよね。って言ってくれてます



毎週、土曜日行ってたからそれがフリーに

なるのは嬉しいし上の子も友達と週末はよく遊んでる

ので寂しい思いさせるのは今だけかなとも思ったり🥺



会話に 便利 LINE はママ同士だけでなく、親や義両親のやり取りにも 便利 ですよね。ただ、 便利 さゆえに言いたいことをそのままぶつけられることもあるようです。今回は、義両親から遠慮なしの苦言をいわれたというママリ投稿をご紹介します。こんなメッセージがきたらと思うとぞっとしますが、あなたならどうしますか？

仲が良い関係だからこそ、義両親からのお説教は大きなショックになりますよね。読んでいるだけでも胸が痛みます。思春期の息子さんの変化に戸惑い、義両親自身もショックを受けているのかもしれません。



どんなに仲が良くても、親世代と子育て世代では考え方や基準が異なるものです。特に子どもの行動については、つい母親の責任にされがちで、理不尽に感じることも少なくありません。



割り切ることも一つの方法ですが、伝え方を工夫すれば歩み寄れる可能性もあるかもしれません。ただし、近しい関係だからこそ感情がぶつかりやすく、出方が難しいのも事実ですよね。

「放っておく」「付き合いをやめたい」寄せられた否定的な意見

何も返事返さずブロックしときます🙌



旦那さんもほっとけみたいな感じならば今はほっときます🙌



義母からのLINEに対し、ママリユーザーからは歩み寄りを否定する声が多く寄せられています。責められるような内容であれば、拒否したくなるのも当然でしょう。



とはいえ、そこには子どもたちとの関係もあります。家も近いため縁を断つことは難しく、子どもたちの心にも影響が及ぶかもしれません。義両親も感情的になって言葉をぶつけてしまっただけで、時間が経てば反省している可能性もあります。



解決には時間がかかるかもしれませんが、必要な場面では謝罪し、考え方の違いについては冷静に伝えることが大切です。たとえ親戚であっても、意見の相違を一方的に否定するのではなく、互いの考えを尊重してほしいと伝えることで、少しずつ歩み寄れる余地が生まれるでしょう。完全に元通りでなくとも、納得できる形に落ち着けることを願います。

記事作成: ume

