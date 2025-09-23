《NEW》こういうの待ってた♡【スタバ】優雅な気分で食べたい「おしゃれケーキ」

季節の移ろいを感じられる【スターバックス】のショーケース。マンゴーやピーチに代わって登場したのは、これからの季節に旬を迎える洋なしです。発売されたばかりの新作ケーキは、ビジュアルも味わいもマニア太鼓判の仕上がり。秋のティータイムにぜひ味わって！

大人っぽく艶やかなビジュアルにキュン！

ゴロっとした洋梨の果肉とキャラメルソースをトッピングし、洋梨のムースとアールグレイムース、食感のいい生地を重ねた「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」。華やかな見た目でご褒美感たっぷり！ 気になる味わいは「めちゃめちゃおいしい」「甘過ぎずおいしくてペロリと食べちゃいました」と、@j.u_u.n__starbucksさんが絶賛しています。

カスタムでゴージャス感アップ！

特別感をプラスしたい時は、スタバらしくカスタムを楽しむのもあり！ ホイップクリームを添えたり、シナモンパウダーをトッピングするのもおすすめ。@j.u_u.n__starbucksさんは、花が咲いたようにキャラメルソースでデコした様子を投稿しています。ぜひ参考にして！

