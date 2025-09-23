パドレスが逆転勝利でポストシーズン進出を決めた

【MLB】パドレス 5ー4 ブルワーズ（日本時間23日・サンディエゴ）

パドレスは22日（日本時間23日）、本拠地でのブルワーズ戦に延長11回を5-4でサヨナラ勝利し、3連勝を飾った。首位ドジャースとのゲーム差は「2.5」となり、ドジャースの地区優勝マジックは「3」のまま。最短での地区優勝決定は24日（同25日）となった。パドレスはポストシーズン進出を決めた。

パドレスは初回、マチャドとメリルの連打などで2死満塁の好機を作ると、相手のボークで先制に成功する。しかし2回、3本の安打と2つの四球を許すなど、先発したピベッタがピリッとせず。3点を失い、逆転される厳しい展開となった。

5回にはイグレシアスのソロで1点を返して2-3に。7回にはアラエスの適時打で同点に追いつき、延長戦に持ち込むと、延長11回の守りを1死満塁から併殺に仕留めて流れを引き寄せた。延長11回は無死二塁からイグレシアスが犠打を決め、1死三塁とすると、途中出場のフェルミンがセンターへサヨナラ打を放ち、ナインは歓喜の声を荒げた。

パドレスの2年連続でのポストゲーム進出は2005〜06年以来、球団史上2度目。直近7年間で4度目の大舞台にたどり着いた。目下3連勝と勢いに乗り、ドジャースの背中を追いかけている。ライバルの地区優勝マジックは「3」。残り5試合で大逆転を狙う。（Full-Count編集部）