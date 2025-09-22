「踊る大捜査線」シリーズで「スリーアミーゴス」の神田総一朗署長を演じ、ほかにも数多くの作品に出演している俳優・北村総一朗（89）が22日に自身のブログを更新。ネットで拡散されている“死亡説”についての戸惑いをつづった。

北村は「何気にYouTubeショート欄を見ていると、私は最早この世にはいない事になっていた。しかもご丁寧にも、2023年6月20日に心不全と死亡日と病名まで書かれている。つまり今日まで、この2年と6ヶ月間は、私はこの世には存在しなかったわけだ」と、再生数稼ぎのための“死亡説”デマが拡散されていると報告。

「『おらは天国に行っただ。』うっすらと鳥肌がたった。誰が何の目的と根拠で、私の為に『三途の川の渡り賃』6文銭を払ってくれたのだろう。所詮人間は孤独である。今ここに居る私は誰だろう」とし「個人的には不愉快極まりないが、この珍景な映像を見ていると、私が亡き後、世間はこうした映像を、今私が見ている様に当然の事として受入れるだろう」と複雑な思いをつづった。

「ただ、しかし、これは私だけの問題ではないのです。メディアやSNSの世界は正に玉石混淆なのです。羊頭狗肉、看板に偽り有りと、決して無防備に信じてならないと言う事実を、私は身をもって教えられたからには、一層、固定観念から脱却し知見を養い多角的な情報収集を常に怠らず、正しい判断力を養う様、努めなければなりません」とし「そこで僭越ながら、ブログ仲間の皆様に、いくらかでも参考になればと、敢えてブログにアップする次第です」と注意を呼びかけていた。