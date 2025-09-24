¸æÇ¯89ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¡¢ËÌÂ¼Áí°ìÏ¯¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»àË´Àâ¤¬Î®ÉÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÍÁ³¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤¢¤é¤Ì¸í¾ðÊó¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬9·î22Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¡ÖËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ô¥ª¥é¤Ï»à¤ó¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤À¡£¡Õ¤ÈÂê¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£YouTube¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Î»àË´¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ô¤´ÃúÇ«¤Ë¤â¡¢2023Ç¯6·î20Æü¤Ë¿´ÉÔÁ´¤È»àË´Æü¤ÈÉÂÌ¾¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÄÁ¸½¾Ý¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Ôº£