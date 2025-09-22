徳島からは最多の10人を選出

独立リーグの四国アイランドリーグ（IL）plusは19日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」（12月26日〜29日、神宮球場・横浜スタジアム）に出場する「四国アイランドリーグplusジュニア」のセレクション合格者16人を公式ホームページで発表した。

セレクションは四国4県の小学5・6年生を対象として8、9月に実施し、167人が参加。ティー打撃、キャッチボールなどの実技による1次選考、実戦形式や肩肘診断などの2次選考を経て選出された。全員が小学6年生で、徳島からは今夏の「全日本学童野球大会マクドナルド・トーナメント」に出場した桑島スポーツ少年団の2選手を含む10人、香川からは3人、愛媛から2人、高知から1人が選ばれている。

四国ILジュニアは、昨年大会に招待チームとして初出場し、優勝候補の東京ヤクルトジュニアを破ってベスト4入りするなど旋風を巻き起こした。正式チームとして参加する今大会は、昨年に続いて徳島インディゴソックス・アカデミーコーチの駒居鉄平氏（元日本ハム）が監督を務め、さらなる上位進出を目指す。（First-Pitch編集部）