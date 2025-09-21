大谷がシュワーバーに並ぶ53号

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦で2試合連発となる53号ソロを放った。この一発を見事にキャッチしたのが、エンゼル・モラレスさんとジゼル・メレンデスさんの仲良しカップルだ。

キング争いではフィリーズのカイル・シュワーバーに並ぶ一発。大谷の17番ユニホームを着たモラレスさんが「今も手が震えています」と話すと、メレンデスさんも「私も手が震えています」と大興奮。モラレスさんは「クレイジーですね！ とても興奮しています。オオタニの53号ですよね？ クレイジーな試合です」と続けた。

左中間スタンドへ飛び込んできたボール。メレンデスの頭に直撃したが、ボールを離さなかった。人生初のHRキャッチ。コンサルティング会社に勤務しているメレンデスさんは「頭に当たったんですが、大丈夫です！ とても興奮しています」と声を弾ませた。

サンタモニカ出身のモラレスさんは6、7歳からドジャースファンだ。「オオタニの大ファンです。彼は信じられない存在で史上最高の選手だ。投げても打っても素晴らしいし、全部がすごい。それに人としても本当に素晴らしい」。なお、大谷のHRボールはメレンデスさんがキープするという。（Full-Count編集部）