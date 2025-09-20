【城戸 譲】【運営者の身バレすらコンテンツに…】暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE(デスドルノート)」が存在感を増す理由とゴシップ大好きな社会が加担する”私刑”の行く末

アイドルなどの恋愛や交友関係を暴露するインフルエンサーが、このところSNSで注目を集めている。なかでも存在感を増しているのが、50万以上のフォロワーを抱えているXアカウント「DEATHDOL NOTE(デスドルノート)」だ。

このアカウントは、ここ数カ月で一気に知名度を増し、女性週刊誌やネットニュースなどでも、その一挙手一投足が注目されるようになった。では、なぜ急速に影響力を付けているのか。その背景を考察してみた。

「DEATHDOL NOTE」とは

まずは、そもそもどのようなアカウントなのか、概要を説明しよう。プロフィール欄には「名前を書かれたアイドルは晒される」と書かれており、人気マンガ『DEATH NOTE（デスノート）』をモチーフにしたアイコンやヘッダー画像が添えられている。

メインのアカウントは2024年3月に開設され、現在は知名度の大小によって「地底用」のアカウント（2025年5月開設）と併用する形で運用されている。ターゲットは多岐にわたり、アイドル以外にもお笑い芸人や、恋愛リアリティーショーの出演者といった人物まで取り上げている。

具体的に、どんな人物が「晒された」のかは、ここでは紹介しない。ただ、有名グループや大手芸能事務所に所属するタレントは少なくない。真偽は不明だが、アカウントからは9月6日に「この度、大手芸能事務所6社と裁判の準備に入る」と投稿されていた。

繰り返すようだが、現時点ではいずれの投稿も、ゴシップの域を出ない。一方で、それでもなお、投稿は毎回、大量のリポストやいいねを集めている。真偽不明にもかかわらず、なぜ信奉者も現れる状況になっているのか。その理由を考えてみよう。

暴露系アカウント、影響力拡大のワケ

そもそも、人はゴシップ好きだ。芸能人のスキャンダルは、毎週のように報じられ、SNSで拡散されている。とはいえ、大手週刊誌の報道は、ある程度の取材を通して、確たる証拠をつかんだ上で行われるのが一般的だ。

裏付けが十分でなく、訴訟リスクを負いながらの「暴露」は、たとえ一時的な部数やPV（ページビュー）増につながったとしても、長期的に見ると、金銭面やイメージ面で得策とは言えない。そのため、真偽不明な“裏ネタ”は、一部「実話誌」などに掲載されることがある程度で、ほとんどの場合は表に出てこなかった。

しかしながら、「表に出ない情報＝希少性がある」のも事実だ。暴露系インフルエンサーは、ここ数年で影響力を格段につけていったが、その背景には、刺激的なコンテンツを求める、ネットユーザーの渇望感があるのは間違いない。

SNS社会では、それぞれの投稿は、知識を身につける“情報”というより、むしろ一時的な “エンタメコンテンツ”として消費されがちだ。すると、価値基準として、「事実か否か」よりも「センセーショナルか否か」が重視される傾向がある。

元ネタの分かりやすさ

そこに「わかりやすいパッケージング」が加わると、よりエンタメとしての消費が加速する。DEATHDOL NOTEで言えば、その“元ネタ”であるところの『DEATH NOTE』は、詳細なストーリーを知っていなくても、どういったノートなのかは知名度が高い。

ノートに名前を書かれた先にあるものが、「肉体的な死」なのか、「社会的な死」なのかの違いはあるが、広く知られたフォーマットにのっとることで、その説明を省略でき、受け入れられやすい土壌が生まれる。

加えて昨今は、“巨悪を暴く正義感”を求める風潮が、以前より強まっている。社会的ステータスを持つ人物を“既得権益の権化”とみなし、その立場から引きずり下ろそうとする。それは必ずしも政治家や資産家など、なんらかの地位に君臨している人物に限らない。

ただ少し、周囲より目立っているだけでも構わない。「調子に乗るからいけないんだ」と一刀両断できる対象であれば、誰もが知るトップ芸能人でなくてもいい。地下アイドルなどをターゲットにした「地底用」アカウントにも、一定の注目が集まっている背景には、そのような要素も多少なりともあるだろう。

「火のない所に煙は立たない」という大義名分

また、一般ユーザーが“ゲーム感覚”で参加できる点も、エンタメ化の追い風になっている。フォロワーはただ投稿を見るだけでなく、リポストやいいねで反応できる。場合によっては、情報のタレコミも可能だ。

当然ながら、それらの“暴露”が虚偽だった場合には、拡散したユーザーにも刑法上や民法上のリスクはある。それでも「最小限のリスクで楽しめる」と錯覚して、火にまきをくべるユーザーは後を絶たない。

そうした誤解の大義名分としてあるのは、「火のない所に煙は立たない」だと考えられる。あくまで自分たちは「煙が見えたよ」と伝えているだけで、その責任は煙が立った側にある…といった理屈だ。

しかしながら、その「煙」は、本当に“出火”によって作られたものなのだろうか。食べ物を燻製（くんせい）している場合もあれば、燻煙式の殺虫剤をまいている可能性もある。そもそも煙ですらなく、ただの水蒸気かもしれない。

「晒される人物は、それに足りうることをやっているだろう」という先入観は、そうした誤認を招きかねない。“推定有罪”は非常にリスクが大きいものであるが、それが自然に受け入れられ、むしろ歓迎され、影響力を増しつつある構図には、「今のタイムラインが楽しければいい」といったエンタメ消費型のユーザーの存在と無関係ではないだろう。

最大の特徴は“カネのにおい”がしないこと

収益源の不明瞭さも、信頼性を増す要因になる。先行する他のインフルエンサーと同様に、いわゆる「PR案件」と呼ばれる、企業などの広告ポストは掲載しているようだ。しかし、このアカウントを“収益源”として位置づけているようには、あまり感じられない。

ネットユーザーは、非常に冷めた側面を持っており、ふと「金目当てか」と感じた瞬間に、すぐさまその場を離れていく。もちろん、他のインフルエンサーも含めて、「口止め料」的なものが交わされている可能性はゼロではないが、現状では“カネのにおい”はあまりせず、だからこそ「私利私欲ではない、公益のための暴露だ」といった印象を与え、さらに支持を広げているのではと感じられる。

こうした背景もあって、DEATHDOL NOTEは存在感を増したと考えられる。ただ、これらの要素は、従来の“暴露系インフルエンサー”にも見られたもので、特段オリジナリティーがあるわけではない。そもそも、『DEATH NOTE』をパロディー化している時点で、新規性においては不十分と言える。

そこで最大の特徴になるのが、自らの情報もさらけ出して、コンテンツ化しつつある点だ。匿名で活動する暴露系は、これまでにも複数存在してきたが、そこに「身バレのにおわせ」をまとわせている。8月には「組織図」として、どのような役割分担を行っているかを公開。9月10日には「創設者」を名乗る人物も登場した。

他人だけでなく、自らの素性も積極的に「晒す」。それにより、新たなスタイルを示しつつあるDEATHDOL NOTEは、“暴露系の新潮流”と言っていい。だからこそ、安易に飛びつき、うのみにするのではなく、その情報を冷静に見極める必要があるのだろう。

