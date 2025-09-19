¥ì¡¼¥¶¡¼·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢Ç¯ÆâÇÛÈ÷¤Ø
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ¾Ê¤È·³»ö´ë¶È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹â½ÐÎÏ¥ì¡¼¥¶¡¼¾È¼Í¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÌµ¿Íµ¡¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¿·ËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ó¡¼¥à¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¶¡¼·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¡Ö±¿ÍÑÃÊ³¬¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦½é¡×¤À¤È¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë·³¤ËÈÂÆþ¤·¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤ÆÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËÉ¶õÇ½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¼ÍÄøÈÏ°Ï¤ÏºÇÂç10¥¥í¡£½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÇ÷·âË¤¤Ê¤É¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·Þ·â²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¤ÎËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤¿·Þ·â¤Ë¤Ï1È¯Åö¤¿¤ê¿ôÉ´Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼·Þ·â¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¥¼¥í¡×¡£