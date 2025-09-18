山田優　（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　モデル山田優（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。オフ感あふれる動画で、生足美脚を披露した。

【動画】「きれいなおみ足」超ミニ丈で生足美脚を惜しげもなく披露した山田優

　「本日もお疲れさまでした 明日は天気の急変に気をつけてお過ごしください！」と呼びかけ、1本の動画をアップ。屋外のベンチに座ってリップを塗る様子などが収められており、ミニ丈のボトムスからスラリと伸びた生足を、太ももから足先まで、アップで惜しげもなく映し出している。

　山田は「#いつかの夏コーデ」とつづり、「長い距離歩いても痛くならないサンダルとシワになりにくく、1枚でも襟があってきちんと見えするコンビネゾンは @the_weekend_hotel」とお気に入りの私物を紹介した。

　この投稿には「ウットリ」「きれいなおみ足」「美脚美人」「美白ですね」「スタイル良くていつまでも可愛い」などのコメントが寄せられている。