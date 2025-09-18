台湾で外来生物のグリーンイグアナが繁殖し、農作物に被害が出ている。

今年の駆除数は既に２０１６年時点の３００倍超にあたる１６万匹に達しており、当局が報奨金を設けて対策を本格化させている。（台湾南部・高雄市 園田将嗣、写真も）

「あの木に７、８匹はいそうだ」。南部・高雄市で１２日、ハンター２人が民家の木の上に銃を向けた。放たれた約２センチの金属弾がグリーンイグアナに命中し、「ドスン」と落下した。

この木の周辺では約１時間半で成体と幼体の計１４匹が駆除された。先住民のハンター、江維明さん（５４）は「体に弾を当てても逃げるため、首から上を狙う必要がある」と話す。

台湾当局によると、中南米原産のグリーンイグアナは２０〜３０年前にペット用に輸入された。一部が逃げたか遺棄され、天敵が不在の環境下で急速に増えた。雌は１度に約４０〜７０個の卵を産み、８割が孵化（ふか）するとみられる。２００４年に野外で幼体が確認されて以降、生息域が南部から北に広がっている。

グリーンイグアナは日中、日光浴などで木の上で過ごす。成体は全長約１・８〜２メートルまで成長し、２０〜３０年生きるという。成体は木の葉や野菜、果物が主食で、一部の小豆農家に被害が出ている。

当局は昨年１２月に対策班を設置した。グリーンイグアナの習性や雌雄の見分け方などを市民に教え、先住民のハンターも含めた１４チームを結成。大きな個体には２５０台湾ドル（約１２００円）の報奨金を用意し、本格的な駆除に乗り出した。

当局によると、今年は１２万匹を駆除する計画だったが、８月２６日までに駆除数は１６万６２５匹に上り、２０１６年（５２７匹）の３００倍に達した。担当者は「雌の駆除に重点を置く。農業と生態系への影響を抑制したい」としている。