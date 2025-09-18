¡ÖÏÂ¿©¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡õ³Þ¸¶Î®ÏÂ¿©¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡ª
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ÏÂ¿©¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Þ¸¶¾¹°¤µ¤ó¡£Âî±Û¤·¤¿ÎÁÍý¥»¥ó¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÏÂ¿©¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Æù¤äµû¡¢ÌîºÚ¡¢Æ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿¤Õ¤À¤ó¤Î¤ª¤«¤º¤«¤é¡¢¤´ÈÓ¡¢½ÁÊª¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬92ÉÊµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡¡³Þ¸¶¾¹°¤ÎÏÂ¿©¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¤¤¤¡£¡Ù´©¹ÔµÇ°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
NHK¥Æ¥¥¹¥È¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤¬°ìºý¤Ë¡ª¡¡¡Ø¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡¡³Þ¸¶¾¹°¤ÎÏÂ¿©¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¤¤¤¡£¡Ù´©¹ÔµÇ°³Þ¸¶¾¹°¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÖÏÂ¿©¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¡×
ËÍ¤¬ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë²¿¤è¤ê¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ ¡ÖÌµÂÌ¤Ê¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
――ÈÖÁÈ¤Î¥·¥êー¥º¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤ÎËÜ¤Î½ñÌ¾¤Ï¡¢³Þ¸¶¤µ¤ó¤Î¿®¾ò¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¾ï¡¹»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ÏÂ¿©¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÏÂ¿©¤Ï¡Ö¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤â¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤ÆÏÂ¿©¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤«¤éÆüËÜ¤Î²ÈÄí¤Ç¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ËÏÂ¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÍ¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢µ¤³Ú¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ËÍ¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¼êÈ´¤¡×¤ä¡Ö¤º¤Ü¤é¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¥é¥¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¼ê¤ò¤«¤±¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¼ê½ç¤Ï»×¤¤¤¤Ã¤Æ¾Ê¤¯¡£ºàÎÁ¤äÄ´Ì£ÎÁ¤âºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê¬ÎÌ¤À¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤È¥¶¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――³Þ¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏÂ¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¤ä¤Ï¤ê¡¢¿©ºà¤Î½Ü¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£µ¨Àá¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤â¹á¤ê¤â¿©´¶¤â°ã¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÎÁÍý¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Þ¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦30Ç¯°Ê¾å¿ßË¼¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤¿©ºà¤Ë½Ð¹ç¤¦¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤ËÄ´Íý¤ò¤·¤Æ¡¢¿©ºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
―ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡ª
²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÀµ²ò¤Ï£±¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¡£¥ì¥·¥Ô¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëºàÎÁ¤òÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤ÇÂåÍÑ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ì£¤Ä¤±¤À¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤Ç²Ã¸º¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤º¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Á¥¥ó¥Á¥¥ó¤´¤Ü¤¦
»Å»ö¤ÇË¬¤ì¤¿»³¸ý¸©¤Î¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
´Å¿É¤¤Ì£¤Ä¤±¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¤¦¤Á¤ÎÅ¹¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ÎÄêÈÖ¤Ë¡£
¤´ÈÓ¤¬²¿ÇÕ¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
·Ü¤â¤âÆù¡Ä1Ëç¡Ê300g¡Ë
¤´¤Ü¤¦¡Ä1ËÜ¡Ê100g¡Ë
🅰️ ¡Êº½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1¡¡±ö¡Ä¾®¤µ¤¸1/2¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹¡Ë
🅱️ ¡Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¼ò¡¦¤ß¤ê¤ó¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸2¡¡º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1+1/2¡Ë
ºÙ¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡Ä3ËÜÊ¬
Çò¤´¤Þ¡ÄÅ¬ÎÌ
¢£ÊÒ·ªÊ´¡¦ÍÈ¤²Ìý
¡ý350kcal¡¡¡ý±öÊ¬2.9g¡¡¡ýÄ´Íý»þ´Ö20Ê¬
1 ¤´¤Ü¤¦¤Ï¤è¤¯Àö¤Ã¤ÆÈé¤´¤È¼Ð¤á¤Ë5㎜¸ü¤µ¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¯¡£·ÜÆù¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢🅰️¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£
2 1¤Î·ÜÆù¤È¤´¤Ü¤¦¤ËÊÒ·ªÊ´Å¬ÎÌ¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò2㎝¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤Ç170¡î¤ËÇ®¤·¡¢·ÜÆù¤òÆþ¤ì¡¢»þ¡¹¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÌó4Ê¬´ÖÍÈ¤²¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ìý¤ò¤¤ë¡£Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤Ü¤¦¤òÆþ¤ì¤Æ3～4Ê¬´ÖÍÈ¤²¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ìý¤ò¤¤ë¡£
3 ÊÌ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë🅱️¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¡£¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é2¤Î·ÜÆù¡¢¤´¤Ü¤¦¤ò²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ºÙ¤Í¤®¡¢Çò¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ë¡£
¤ª¤ª¤é¤«POINT
·ÜÆù¤Ïº½Åü¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÍÈ¤²¤ì¤Ð¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡£Âç¤¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤é¤´¤Ü¤¦¤È°ì½ï¤ËÍÈ¤²¤Æ¤â¤è¤¤¡£
Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¡ÖÀµ·î²°𠮷Ãû¡×¤Ç½¤¶È¸å¡¢¼Â²È¤Î¾Æ¤Ä»Å¹¤ò·Ñ¤®¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡×Å¹¼ç¡£Âî±Û¤·¤¿ÎÁÍý¥»¥ó¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÏÂ¿©¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÏÂ¿©³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡×¤Î¡ÖÏÂ¿©¤Ï¤â¤Ã¤È¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¤¤¤¡£¡×¥·¥êー¥º¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ä¥Ü¤ò²¡¤µ¤¨¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ä¤¯¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤¬Âç¹¥É¾¡£»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ê¤É¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£